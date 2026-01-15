Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas anticipó vuelos directos a las ciudades donde jugará la Selección
Aerolíneas Argentinas lanzó una operación especial de vuelos por la Copa Mundial de Fútbol, con servicios directos a Kansas y Dallas.
Aerolíneas Argentinas anunció una operación especial de vuelos con motivo de la Copa Mundial de Fútbol, que incluirá servicios directos hacia las ciudades estadounidenses de Kansas y Dallas para acompañar a la Selección Argentina, además de la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar en junio.
En qué fecha y cuántos vuelos de Aerolíneas Argentinas tendrán estos destinos
En el marco de esta programación especial se dispondrán dos vuelos directos a Kansas con motivo del partido entre Argentina y Argelia, que se disputará el 16 de junio. Uno de los servicios arribará el día previo al encuentro y el otro lo hará el mismo día del partido.
En tanto, se programaron cuatro vuelos especiales a Dallas, vinculados a los encuentros que la Selección Argentina disputará en esa ciudad. Se trata del partido frente a Austria, previsto para el 22 de junio, y del encuentro ante Jordania, que se jugará el 27 de junio. Para cada uno de estos compromisos habrá dos vuelos: uno con arribo el día anterior y otro el mismo día del partido.
Además de los vuelos especiales por el Mundial, la aerolínea de bandera anunció la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar el próximo 5 de junio y se mantendrá como ruta regular una vez finalizada la competencia mundialista. El servicio contará con dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, y será operado con aviones Airbus A330, ampliando la conectividad internacional desde el interior del país.
En lo que respecta a la programación regular entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Miami, Aerolíneas Argentinas dispondrá de 18 frecuencias semanales, con una oferta de hasta tres vuelos diarios, tanto en modalidad diurna como nocturna.
Todos los vuelos incluidos en esta operación especial serán comercializados a través del sitio web oficial de Aerolíneas Argentinas (www.aerolineas.com.ar) y mediante agencias de viajes habilitadas.