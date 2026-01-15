Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas anticipó vuelos directos a las ciudades donde jugará la Selección

Aerolíneas Argentinas lanzó una operación especial de vuelos por la Copa Mundial de Fútbol, con servicios directos a Kansas y Dallas.

Aerolíneas Argentinas anunció una operación especial de vuelos con motivo de la Copa Mundial de Fútbol, que incluirá servicios directos hacia las ciudades estadounidenses de Kansas y Dallas para acompañar a la Selección Argentina, además de la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar en junio.

En qué fecha y cuántos vuelos de Aerolíneas Argentinas tendrán estos destinos En el marco de esta programación especial se dispondrán dos vuelos directos a Kansas con motivo del partido entre Argentina y Argelia, que se disputará el 16 de junio. Uno de los servicios arribará el día previo al encuentro y el otro lo hará el mismo día del partido.

En tanto, se programaron cuatro vuelos especiales a Dallas, vinculados a los encuentros que la Selección Argentina disputará en esa ciudad. Se trata del partido frente a Austria, previsto para el 22 de junio, y del encuentro ante Jordania, que se jugará el 27 de junio. Para cada uno de estos compromisos habrá dos vuelos: uno con arribo el día anterior y otro el mismo día del partido.

Copa Mundial de la FIFA 2026 @fifaworldcup_es Además de los vuelos especiales por el Mundial, la aerolínea de bandera anunció la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar el próximo 5 de junio y se mantendrá como ruta regular una vez finalizada la competencia mundialista. El servicio contará con dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, y será operado con aviones Airbus A330, ampliando la conectividad internacional desde el interior del país.

En lo que respecta a la programación regular entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Miami, Aerolíneas Argentinas dispondrá de 18 frecuencias semanales, con una oferta de hasta tres vuelos diarios, tanto en modalidad diurna como nocturna.