Aerolíneas Argentinas confirmó vuelos directos para el Mundial 2026 en Estados Unidos

Aerolíneas Argentinas lanzó vuelos directos para los futboleros que deseen ir al Mundial 2026. Así serán los viajes.

Aerolíneas Argentinas anunció este jueves su operación especial de vuelos con motivo del Mundial 2026, que incluirá salidas directas hacia Kansas y Dallas, así como la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, con dos frecuencias semanales a partir de junio.

Así serán los vuelos de Aerolíneas Argentinas al Mundial En el caso de los vuelos especiales a Estados Unidos, la programación prevista contempla el siguiente esquema:

Dos vuelos especiales a Kansas, con motivo del partido entre Argentina y Argelia, que se disputará el 16 de junio. La operación incluirá un vuelo con arribo el día previo al encuentro y otro con arribo el mismo día del partido.

Cuatro vuelos especiales a Dallas, vinculados a los partidos que disputará la Selección Argentina en esa ciudad: el encuentro frente a Austria, previsto para el 22 de junio, y el partido ante Jordania, que se jugará el 27 de junio.

Para cada uno de los encuentros, se dispondrá de dos vuelos: uno con arribo el día previo al partido y otro con arribo el mismo día. aerolineas argentinas Aerolíneas Argentinas confirmó vuelos directos al Mundial. Archivo Como novedad destacada, la compañía sumará además el vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar desde el 5 de junio y permanecerá activo una vez finalizada la competencia mundialista como ruta regular.

Serán dos vuelos semanales, programados los viernes y domingo, operados con aviones Airbus A330, ampliando así las opciones de conectividad internacional desde el interior del país.

En cuanto a la programación regular entre Ezeiza y Miami, la compañía contará con 18 frecuencias semanales, con una oferta compuesta por hasta tres vuelos diarios, en modalidades diurna y nocturna.