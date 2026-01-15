Una joven argentina clasificó a un campeonato internacional y pide ayuda para cubrir los costos del viaje

Tras consagrarse campeona del Campeonato Nacional de Oratoria de JCI Argentina , Pilar Muriel Urbina representará a la Argentina en el Campeonato Americano de Oratoria. Es así que la joven llevará y alzará, con orgullo, la bandera local en el extranjero. Sin embargo, necesita de ayuda para poder financiar su participación en la competencia.

Pilar Muriel Urbina , oriunda de Saavedra y miembro de JCI Bahía Blanca, representará a la Argentina en el Campeonato Americano de Oratoria que se llevará a cabo del 13 al 16 de mayo de 2026 en Antigua y Barbuda .

El logro se dio tras consagrarse campeona en el certamen nacional de oratoria organizado por JCI Argentina, el evento anual más importante de la organización a nivel nacional. En esta edición participaron más de 90 jóvenes provenientes de distintas provincias del país. El encuentro incluyó talleres, conferencias y actividades de formación, con el objetivo de promover el liderazgo y el intercambio de experiencias entre jóvenes.

De acuerdo con JCI, el jurado destacó la actuación de Urbina por su habilidad para “abordar temas complejos, conectar con el público y defender su posición de manera clara y apasionada”.

Para poder representar a la Argentina, “Pilar necesita de la ayuda de toda la comunidad ya que los costos de representación son altos”, según reza el llamado a la solidaridad difundido a través de un comunicado.

En ese marco, la joven explicó que se encuentra en búsqueda de sponsoreo para poder viajar y representar al país. No obstante, no es la única forma para que su participación en la competencia sea posible. Además, cualquier persona puede colaborar enviando el monto que pueda y desee a una cuenta de banco.

De acuerdo con el comunicado oficial, quien quiera colaborar puede hacerlo enviando una transferencia a través del siguiente alias: Oratoria.COA

La cuenta figura al nombre de la joven, Pilar Muriel Urbina, y corresponde al banco Brubank.

Las palabras de Pilar tras quedar seleccionada para representar al país

“Durante mucho tiempo amé las palabras, pero me daba miedo usarlas en voz alta. Escribía, ganaba concursos, soñaba en grande… pero hablar en público me paralizaba. Cuando llegué a JCI con 18 años, recién mudada para estudiar Abogacía, encontré un espacio que no solo me formó, sino que me desafió. Mi primer discurso lo di con un papel en la mano y las piernas temblando. El miedo estuvo presente muchas veces: al asumir roles, al capacitar, al competir. Lloré pensando que no estaba lista. Me exigía demasiado”, relató Pilar.

“El quiebre llegó cuando entendí que estas oportunidades no se viven desde el miedo, sino desde el disfrute. Que el proceso importa más que el resultado. Hoy sé que mi pasión por las palabras no es casual: es una herramienta para generar impacto, formar liderazgo y representar una voz colectiva. Ser Campeona Nacional de Oratoria no es un punto de llegada, es una confirmación: mi voz tiene valor, y puede cruzar fronteras. Si hoy me tiemblan las piernas al hablar, ya no es miedo: es adrenalina. Es la emoción de saber que la palabra, cuando se usa con propósito, transforma realidades”, aseguró la joven.

En sus propias palabras, definió su consagración nacional como una confirmación de que su voz tiene valor y puede trascender fronteras. También subrayó que su participación internacional no será individual, sino que representará la voz de una juventud que apuesta al liderazgo, la educación y la palabra como motor de cambio.

Todo aquel que quiera seguir de cerca el camino de Pilar para llegar a su sueño puede buscarla en Instagram con el usuario de @pilarurbina_.

Qué es el JCI

El JCI (Junior Chamber International) es una organización mundial integrada por jóvenes de entre 18 y 40 años que promueve el desarrollo del liderazgo, el compromiso cívico y la acción colaborativa. Con presencia en más de 100 países, impulsa proyectos para abordar desafíos tanto locales como globales, fomentando el crecimiento personal y profesional de sus miembros.