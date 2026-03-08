Violencia de género: cómo reconocer las primeras señales y cómo acompañar a una víctima

En Argentina, una mujer es asesinada cada 34 horas como consecuencia de la violencia de género . Entre el 1 de enero y el 27 de febrero del 2026, hubo 43 víctimas fatales de violencia de género; el 72% de los agresores eran pajeras o ex parejas, y el 19% de las víctimas realizó una denuncia previa.

Los datos, difundidos por el observatorio "Ahora que sí nos ven", reflejan una realidad alarmante en el país, en medio de una nueva jornada de lucha por el Día Internacional de la Mujer.

Durante el 2025, 4.560 mujeres y la comunidad LGBTIQ+, entre 25 y 40 años, recibieron asistencia en salud mental por parte de la Dirección de Género y Diversidad; lo que representa un 40% más respecto a 2024.

Romina Iacovetta (Mat. 3077) es psicóloga psicoanalista especializada en problemáticas de género y diversidad sexual. En diálogo con MDZ, la especialista señaló que existe una demanda creciente de asistencia, destacó la importancia de visibilizar la problemática y brindó pautas sobre cómo actuar ante situaciones de violencia de género.

" La violencia siempre es progresiva. Las primeras señales suelen ser muy sutiles", explicó Iacovetta. Expresiones como "dejá, lo hago yo", "vos no sabés hacer nada" o "¿en serio vas a ir así vestida?" pueden aparecer como algunos de los primeros indicios en vínculos atravesados por violencia.

El aislamiento dentro de la pareja es otra de las señales frecuentes: un mecanismo que busca alejar a la víctima de sus redes de contención y confianza.

El hombre fue denunciado por violencia de género y terminaron secuestrándole un arsenal Foto: Archivo MDZ La violencia comienza de a poco y va escalando con el paso del tiempo. Archivo MDZ

"Es importante atender a qué nos pasa por el cuerpo a las mujeres. Una sensación de estar incorrectas, una sensación de incomodidad ante la pareja, una sensación de culpa, de ser las responsables del estado de ánimo de la pareja. Son sensación físicas y psíquicas a tener en cuenta, sumado a una violencia que escala", advirtió la especialista.

La violencia psicológica y la económica suelen ser el punto de partida. Con el tiempo, la escalada continúa: un empujón, una piña, una agresión sexual. En los casos más extremos, el final es un femicidio.

¿Puede cambiar un hombre violento?

La conducta violenta no se detiene, aunque el agresor prometa una y otra vez que no volverá a suceder. "En la psicopatía no hay empatía. No se conmueven y tampoco tienen sensación de culpa, aunque la puedan actuar", afirmó Iacovetta, aunque explicó que no todo psicópata va a ser necesariamente una persona que ejerza violencia de género.

Generalmente, los agresores tienen un perfil muy amable y seductor para el entorno. Pero cuando el entorno desaparece, aparece la violencia.

"Tiene como una doble cara. Son muy simpáticos y seductores con las familias, con los grupos de amigas, pero cuando este entorno desaparece, llega la fiera. Tienen esta máscara que después te hace quedar como la loca. No te creen", apuntó. Y agregó: "El resultado es retirarse y hace terapia".

Si bien no todas las mujeres tienen la posibilidad de retirarse antes de que la violencia escale, la psicóloga recomendó abandonar una relación en la que predomine la culpa, el malestar, la incomodidad, la sensación de incorreción ante la pareja.

Cómo acompañar a una mujer que sufre violencia de género

Retirarse de un vínculo violento es complejo, por eso es necesario no juzgar a la mujer.

"Al tratarse de algo progresivo, va pasando el tiempo y vos te vas involucrando emocionalmente, entonces empezás a normalizar algunas cosas, a justificar lo que pasa. En el enamoramiento sucede algo que tiene que ver con una condición de la mente que es una defensa a situaciones que son dolorosas para la mente. Es doloroso registrar que a quien amás te maltrata. Ahí arrancan las justificaciones", detalló la especialista.

Ni una menos mendoza feminismo marcha feminista 3j (11).JPG El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una jornada de lucha para visibilizar una problemática que no frena. Santiago Tagua/MDZ

Por empezar, si uno nota que una mujer sufre violencia de género o que está siendo maltratada o descalificarla, hay que tratar de convencerla de que está en un lugar dañino y que afuera hay una vida mejor, más tranquila. También resulta oportuno recomendarle terapia, un espacio de intimidad y contención.

En el caso de que la mujer no pueda registrar lo que atraviesa, es fundamental no dejarla sola. "Cuando uno sienta que se está quedando sin herramientas, hay que estar y cambiar de tema. Pero estar cerca, que no se rompa la red de contención y contacto", aconsejó la psicóloga.

El después de la violencia

Quebrada. Así termina una mujer que logró salir de un contexto de violencia de género.

"La mujer queda muy quebrada y con mucho trabajo para hacer para recuperar el autoestima. Salen con un nivel de vulnerabilidad que son como una hojita seca, transparente y frágil. Porque las convencieron de que no sirven, no funcionan, que no sirven sexualmente, que no son mujeres atractivas, que nadie las va a querer", expresó Iacovetta.

"El tratamiento realmente funciona. Es muy efectivo. Es importante trabajarlo para no caer nuevamente en la repetición. Porque cuando no hay tratamientos serios, la repetición sucede. O también pasa que no se vuelven a generar vínculos por temor", concluyó.

Para recibir asesoramiento y contención se puede llamar al 144. En caso de emergencias y riesgo inminente, la mujer puede comunicarse al 911. También puede acercarse a una fiscalía a hacer la denuncia.