Fuego controlado: el Gobierno de Chubut informó que fue sofocado el 100% del incendio

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , confirmó que el incendio forestal en Epuyén se encuentra contenido en un 100%. La mejora de las condiciones climáticas y el intenso trabajo de brigadistas durante más de una semana fueron determinantes para sofocar el fuego.

El mandatario provincial informó que las lluvias registradas en las últimas horas contribuyeron a frenar el avance de las llamas, aunque destacó especialmente el esfuerzo sostenido de quienes trabajaron “día y noche en la primera línea de combate”. El incendio, uno de los más graves de los últimos años en la región, consumió más de 12 mil hectáreas de vegetación.

A través de sus redes sociales, el gobernador remarcó que el operativo incluyó la participación de más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo logístico. Además, se desplegaron ocho medios aéreos en los sectores más críticos, junto con maquinaria pesada, unidades móviles, equipos de salud y personal de Vialidad Provincial. La coordinación permitió avanzar en la contención total del incendio forestal.

Torres resaltó el profesionalismo del Comité de Emergencia, que trabajó de manera conjunta con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Según indicó, la articulación entre organismos provinciales y nacionales fue clave para sostener un operativo de gran magnitud en condiciones climáticas adversas y con un escenario de extrema sequía.

El gobernador también agradeció el apoyo brindado por brigadistas y recursos enviados desde las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero. “La solidaridad interprovincial fue fundamental para enfrentar uno de los incendios más complejos que atravesó Chubut en los últimos tiempos”, señaló.

En su mensaje, el mandatario provincial también hizo hincapié en el acompañamiento de los vecinos de la zona afectada. Muchos de ellos sufrieron daños directos o indirectos por el avance del fuego, pero colaboraron activamente con los equipos de emergencia. Torres destacó “la solidaridad y el compromiso del pueblo chubutense, que estuvo espalda con espalda desde el primer momento”.

Etapa de reconstrucción y monitoreo

Con el incendio ya contenido, el Gobierno provincial anunció que a partir de este viernes comenzará una nueva fase centrada en la reconstrucción y el acompañamiento de las áreas más afectadas. Esta etapa incluirá la evaluación de daños ambientales y materiales, así como la asistencia a las familias y productores perjudicados por el siniestro.

Durante la jornada de este jueves, el personal continuará realizando tareas de observación y recorridas preventivas en la zona de Puerto Patriada. Hasta el momento no se registraron reactivaciones de focos, aunque las autoridades mantienen el alerta debido a la persistente sequía y al riesgo latente de nuevos incendios forestales.

Desde el Ejecutivo provincial reiteraron la importancia de extremar las medidas de prevención y respetar las indicaciones oficiales, en un contexto climático que sigue siendo desfavorable en gran parte de la región patagónica. La contención total del incendio representa un alivio, pero el monitoreo continuará de forma permanente.