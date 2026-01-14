Comodoro Rivadavia: hallan a una mujer muerta e investigan si fue víctima de un femicidio

Una mujer de 38 años fue encontrada sin vida este miércoles en un sector de la costanera de Comodoro Rivadavia , en las inmediaciones del cerro Chenque. Aunque la Justicia aún intenta determinar las circunstancias del deceso, la familia de la víctima sostiene que se trató de un femicidio .

La mujer fue identificada como Valeria Schwab, quien había salido a caminar la noche del martes y no regresó a su domicilio. Al perder contacto con ella, sus allegados radicaron una denuncia y se activó un operativo de búsqueda en la zona donde solía realizar actividad física.

En ese sector trabajaron efectivos de la Policía del Chubut y Bomberos Voluntarios, a los que luego se sumó personal de criminalística. La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que analiza las pericias y testimonios recolectados.

Jessica, hermana de Valeria, relató que la mujer había salido cerca de las 23 y caminó por el paseo del ex cementerio viejo, un lugar habitual para corredores y ciclistas. “Solo había salido a despejarse. Entrenaba mucho y era muy constante con sus horarios. Por eso nos alarmó que no volviera”, explicó en declaraciones a medios locales.

Ante la falta de noticias, la familia comenzó una búsqueda por su cuenta. “Primero recorrimos el barrio y después la costanera. Nosotros llegamos antes que la policía”, denunció Jessica, quien cuestionó duramente el accionar de las fuerzas de seguridad durante el operativo. Según indicó, el cuerpo fue localizado gracias al recorrido realizado por familiares y amigos en plena oscuridad.

La hermana de la víctima también descartó un hecho de inseguridad común. “Valeria solo llevaba su celular y auriculares. Todo indica que fue interceptada. Esto le podía pasar a cualquier mujer que estuviera caminando sola”, afirmó.

Además, detalló que Valeria mantenía contacto permanente mientras caminaba. “Nos mandaba mensajes diciendo por dónde iba y de repente dejó de responder. Ahí fue cuando nos preocupamos. Una zapatilla apareció cerca del lugar donde estaba el cuerpo”, agregó.

El hallazgo del cuerpo

Tras el hallazgo, familiares y amigos convocaron a una movilización en Plaza Kompuchewe, bajo el lema “Vivas nos queremos”, para exigir justicia y el esclarecimiento del caso.

Valeria Schwab era vecina del barrio Kilómetro 3, se dedicaba a la venta de perfumería a través de redes sociales y, según su entorno, llevaba una vida activa vinculada al deporte y al contacto con la naturaleza. La causa continúa en investigación mientras crece el reclamo social para que el hecho no quede impune.