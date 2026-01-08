Quién es el principal sospechoso por el femicidio de la modelo argentina en México

El 18 de febrero de 2023, Agostina Jalabert fue hallada ahorcada en el baño de su departamento de Playa del Carmen.

El caso que investiga la muerte de la modelo e influencer argentina Agostina Jalabert, quien fue encontrada ahorcada en el baño de su departamento de Playa del Carmen, México, sufrió un inesperado giro. A casi tres años de la muerte de Agostina, la Justicia ahora investiga un femicidio y el ex de la víctima es el principal sospechoso.

Quién es el ex de Agostina Se trata de Juan Manuel Reverter (37), oriundo de Viedma. En las últimas horas, el Juzgado Federal de Viedma dispuso su detención, tras un pedido formal de la Fiscalía de México y la activación de una alerta roja de Interpol, lo que habilita su búsqueda a nivel mundial con fines de extradición.

modelo argentina Instagram Sospechan que podría estar en un predio sobre la Ruta Provincial Nº 1, entre Viedma y El Cóndor. Sin embargo, no descartan que se desplace por otras provincias argentinas o incluso por Estados Unidos, Belice y Guatemala.

El femicidio de Agostina Seis meses antes de su muerte, Agostina se fue a vivir a Playa del Carmen para impulsar su carrera de modelo. Se fue junto a su hermana Candela y se alojaron en un departamento del Complejo Paseo del Real, ubicado en la ciudad del Estado de Quintana Roo.

Luego, en el mes de diciembre, su exnovio fue a visitarlas y se reconciliaron. Reverter se quedó a vivir con ambas, hasta el día en el que la modelo fue hallada sin vida en el baño de su departamento.