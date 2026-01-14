Nuevo revés judicial para el asaltante que tenía domiciliaria y fue acusado de balear a un vecino en Las Heras

El juez Juan Manuel Pina González , del Juzgado Penal Colegiado N°1 , le impuso la medida cautelar a Concha Chilotti, a raíz del pedido que formuló la fiscal de Homicidios Claudia Alejandra Ríos, quien se encuentra subrogando a su par Andrea Lazo durante la primera quincena de la feria judicial de enero.

El magistrado tuvo en cuenta las pruebas presentadas por la parte acusadora y también los antecedentes del sospechoso, quien el año pasado fue condenado por una causa de robo agravado. De esa forma, entendió que existe riesgo procesal y determinó que debe permanecer tras las rejas mientras avanza la investigación en su contra.

Recientemente, la conjueza Carmen Magro le revocó la detención domiciliaria que le había otorgado anteriormente el juez Sebastián Sarmiento mientras era investigado en el expediente por robo. Debido a que la sentencia por ese caso no quedó firme, ya que la defensa presentó un recurso de casación frente a la Suprema Corte de Justicia, Concha Chilotti había podido mantener el beneficio.

No obstante, de los testimonios vertidos luego de su reciente detención, como presunto autor del ataque a tiros contra su vecino, surgió que el imputado quebrantó la domiciliaria durante ese hecho, motivo por el cual se lo retiraron y eso confirmó su estadía en la cárcel.

El ataque a tiros en Las Heras

El episodio por el que actualmente se encuentra detenido Concha Chilotti se produjo alrededor de las 22.45 del domingo 7 de diciembre cuando mantuvo una discusión un vecino, identificado como Federico William Alcaino (36), ya que lo acusó de haberle orinado la vereda de su casa de la manzana G del barrio Cristo Redentor, donde cumplía con la detención domiciliaria.

En medio del altercado, sostiene la reconstrucción, el condenado asaltante regresó al interior de su vivienda y luego salió con una pistola de alto calibre, la que terminó utilizando contra Alcaino, disparándole en varias oportunidades y provocándole una herida de bala con entrada y salida en su pierna izquierda.

PORTADA Concha Chilotti La foto del prontuario penitenciario de Concha Chilotti. MDZ.

Debido a eso, fue trasladado al Hospital Central tras un breve paso por el Hospital Carrillo. En paralelo, efectivos de la Comisaría 36°, alertados por medio de una llamada a la línea de emergencias 911, arribaron al lugar y se toparon con allegados a la víctima, intentando agredir a los moradores de la vivienda de Concha Chilotti, quien estaba recluido en el interior.

Así las cosas, el presunto autor de los disparos fue detenido y personal de la Policía Científica levantó tres vainas servidas de calibre 9 milímetros en la escena.

Reciente condena y vínculos delictivos

Concha Chilotti comenzó a cobrar notoriedad hace poco más de dos años en el oeste de la Ciudad de Mendoza, más precisamente en la zona de La Favorita, donde residía previo a su primer paso por la cárcel.

En esa zona se movía junto al conocido delincuente juvenil Esteban Elías Uriel González Vega, alias el Lumpa —actualmente lucha por su vida luego de ser baleado en la cabeza a comienzos de diciembre—, con quien fue sindicado como el autor de un asalto en el que balearon a un joven para robarle la bicicleta.

Por ese hecho de inseguridad sólo terminó condenado Concha Chilotti a la pena de 6 años y 8 meses de prisión, en la causa que lideró el fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Juan Manuel Bancalari. Ese fallo todavía debe ser analizado por la Suprema Corte, luego del recurso de casación presentado por la defensa.