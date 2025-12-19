Revocaron la domiciliaria del asaltante acusado de balear a un vecino en Las Heras: seguirá preso

Hace casi dos semanas, un violento episodio sorprendió a los vecinos del barrio Cristo Redentor de Las Heras : una fuerte discusión terminó con un hombre baleado . El ataque reavivó la bronca de los vecinos contra Uriel Elías Concha Chilotti , un condenado asaltante que cumplía detención domiciliaria en una vivienda del complejo . Ahora, le revocaron el beneficio y seguirá preso.

Fue durante una audiencia que se celebró este miércoles en el Polo Judicial Penal que la conjueza Carmen Magro hizo lugar al pedido del fiscal Juan Manuel Bancalari para anular formalmente la detención domiciliaria que le fue otorgada a Concha Chilotti durante una investigación en su contra por una de robo agravado.

Pese a que el malviviente terminó siendo condenado por ese delito, debido a que su abogado defensor presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia , el fallo no quedó firme y Concha Chilotti pudo mantener su beneficio y así permanecer detenido en el domicilio de un familiar.

No obstante, debido a que los testigos del reciente hecho que tiene a Concha Chilotti como protagonista señalaron que salió de su domicilio para disparar contra su vecino, las autoridades consideraron que incumplió con las condiciones impuestas para mantener la detención domiciliaria y la citada magistrada del Tribunal Penal Colegiado N°2 le revocó el beneficio.

Así las cosas, Concha Chilotti deberá quedar alojado en un penal provincial, a la espera de que la Corte local analice la sentencia condenatoria que le dictaron en mayo de este año y, al mismo tiempo, es investigado por la agresión con arma de fuego ocurrida días atrás.

Reciente condena y vínculos delictivos

Concha Chilotti comenzó a cobrar notoriedad hace poco más de dos años en el oeste de la Ciudad de Mendoza, más precisamente en la zona de La Favorita, donde residía previo a su primer paso por la cárcel.

PORTADA CONCHA CHILOTTI Uriel Elías Concha Chilotti estaba con domiciliaria y quedó complicado por el ataque a un vecino. MDZ.

En esa zona se movía junto al conocido delincuente juvenil Esteban Elías Uriel González Vega, alias el Lumpa, con quien fue sindicado como el autor de un asalto en el que balearon a un joven para robarle la bicicleta.

Por ese hecho de inseguridad sólo terminó condenado Concha Chilotti a la pena de 6 años y 8 meses de prisión, en la causa que lideró el fiscal Bancalari.

El ataque a tiros en Las Heras

El episodio se produjo alrededor de las 22.45 del domingo 7 cuando un hombre, identificado como Federico William Alcaino (36), mantuvo una discusión con Concha Chilotti, ya que este último lo acusó de haberle orinado la vereda de su casa de la manzana G del barrio Cristo Redentor.

Esa situación desató la ira del malviviente detenido en su domicilio, surge de la reconstrucción del hecho, quien volvió al interior de su domicilio y luego salió con una pistola de alto calibre, la que terminó utilizando contra Alcaino, disparándole en varias oportunidades y provocándole una herida de bala con entrada y salida en su pierna izquierda.

Debido a eso, fue trasladado al Hospital Central tras un breve paso por el Hospital Carrillo. En paralelo, efectivos de la Comisaría 36°, alertados por medio de una llamada a la línea de emergencias 911, arribaron al lugar y se toparon con allegados a la víctima, intentando agredir a los moradores de la vivienda de Concha Chilotti, quien estaba recluido en el interior.

Así las cosas, el presunto autor de los disparos fue detenido y personal de la Policía Científica levantó tres vainas servidas de calibre 9 milímetros en la escena.

La causa quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien solicitará en un futuro próximo la prisión preventiva del sospechoso.