Enviaron a juicio por jurados a los acusados del asesinato de un finquero en San Martín: arriesgan perpetua

El cuerpo de Juan Carlos González (78) fue hallado en enero de este año en una zona rural del departamento de San Martín . Estaba atado de pies y manos, con un disparo en la cabeza y calcinado . Por dicho crimen, el futuro de dos sospechosos será definido en los Tribunales del Este provincial bajo la modalidad de juicio por jurados .

Se trata de Rodrigo Ismael Moya (24) y de Jesús Alejandro Rosas Funes (36) dos obreros rurales quienes desde los primeros días tras el hecho de sangre quedaron apuntados por el asesinato del finquero. Esto debido a que desde hace tiempo atrás mantenían conflictos laborarles con la víctima del hecho de sangre, aparentemente por no cumplir las tareas que el septuagenario.

El juez Armando Martínez , miembro del Juzgado Penal Colegiado N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial (3CJ) , elevó la causa a debate, haciendo lugar al pedido del fiscal Martín Scattareggi , quien lideró la investigación, y presentó contundentes pruebas contra ambos sujetos.

González fue hallado calcinado prácticamente por completo dentro de su camioneta, Chevrolet S-10, la que habría sido incendiada por los presuntos asesinos. Además, tenía un disparo alojado en su cabeza y estaba maniatado de manos y pies.

El hallazgo se dio en la tarde del 30 de enero de este año en una zona rural entre los distritos de Montecaseros y Nueva California , ubicados entre los límites del departamento de San Martín . Las autoridades fueron alertadas por un llamado a la línea de emergencias 911 que denunció la presencia de un automóvil prendiéndose fuego sobre la calle El Médano, donde para su sorpresa dieron con el cuerpo quemado de la víctima.

La investigación, fuga y captura de los sospechosos

Pocas horas después, tras recolectarse una serie de pruebas y tomar declaración de varios testigos, los detectives comenzaron a apuntar a los dos sujetos. Concretamente, un dato clave para esto fue el relato de vecinos de la zona sobre que Moya y Rosas Funes estaban tomando un vino en una despensa, en el distrito de El Divisadero.

Así, los sabuesos de la Unidad Investigativa Departamental San Martín (UID) pidieron la ayuda de la Comisaría 39°, Infantería Zona Este y la Policía Rural para dar con los sospechosos por medio de un operativo en el este provincial.

Cuando llegaron los efectivos, los presuntos homicidas se dieron a la fuga con dirección a un descampado. Tras una breve persecución solo se logró efectuar la captura de Moya, pero Rosas Funes había logrado escapar al arrojarse a una canal. No obstante, terminó siendo detenido pocos días después en un aguantadero de la zona.

image La detención de uno de los sospechosos. Archivo MDZ.

Justamente el sujeto que logró burlar a la ley por escasos días había estado preso ocho meses por lesiones leves en contexto de violencia de género. A penas había recuperado su libertad poco menos de 6 meses antes de volver a quedar detenido.

En primera instancia, por este crimen, tanto Moya como Rosas Funes fueron acusados por el delito de homicidio criminis causa. Esto basándose en las pertenencias de valor faltantes en el teatro del crimen. Sin embargo, se les terminó sumando a esta la calificación de homicidio agravado por alevosía y ensañamiento en concurso ideal.

Así las cosas, el proceso de la selección de los miembros de jurado dará con los 12 ciudadanos destinados a definir el futuro de los presuntos homicidas del finquero.