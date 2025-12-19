Qué encontraron en el celular de Marcelo Porcel, el empresario denunciado por abusar a los amigos de su hijo

La Justicia avanza en la investigación contra Marcelo Porcel, el empresario que fue denunciado por abusar sexualmente de los amigos de su hijo. Las autoridades del Colegio Palermo Chico informaron que se activaron los protocolos y dieron intervención al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a las autoridades educativas.

Durante los allanamientos a los domicilios y oficinas vinculados al acusado, los efectivos incautaron celulares y dispositivos electrónicos.

Lo más impactante fue que cuando peritaron el celular de Porcel, encontraron fotos en las que los amigos de su hijo estaban desnudos. A su vez, hallaron mensajes relevantes para la acusación.

A pesar de los testimonios y la evidencia encontrada, el juez Carlos Manuel Bruniard aún no llamó a indagatoria ni dispuso la detención preventiva de Porcel.

La Defensora de Menores y el fiscal Pablo Turano pidieron en varias oportunidades que se lo indague y se le prohíba salir del país. Sin embargo, la Justicia decidió esperar a que todos los denunciantes pasen por Cámara Gesell.

Porcel utilizaba su cercanía con el ámbito escolar para ganar la confianza de las víctimas.

Quién es el empresario denunciado por abusar a los amigos de su hijo

Marcelo Eduardo Porcel (51), hijo del fundador de Argencard, es un empresario que, hasta hace meses se desempeñaba como concesionario del shopping Oh! Buenos Aires. En sus redes sociales se presenta como CEO y figura como presidente de Campazu S.A.

Su entorno social estaba fuertemente ligado a la comunidad del Colegio Palermo Chico, una institución educativa donde asistía su hijo y donde se originaron las denuncias en su contra.