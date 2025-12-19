Quién es Marcelo Porcel, el empresario denunciado por abusar sexualmente de los amigos de su hijo

El empresario de 51 años está acusado de abuso sexual y corrupción de menores. La investigación reúne testimonios de diez adolescentes que habrían sido víctimas.

Porcel utilizaba su cercanía con el ámbito escolar para ganar la confianza de las víctimas.

La comunidad de colegio privado del barrio porteño de Palermo se encuentra conmocionada por varias denuncias de abuso sexual contra el padre de un alumno de la institución. Se trata de Marcelo Porcel, quien fue denunciado por abuso y corrupción de menores.

Quién es Marcelo Porcel Marcelo Eduardo Porcel (51), hijo del fundador de Argencard, es un empresario que, hasta hace meses se desempeñaba como concesionario del shopping Oh! Buenos Aires. En sus redes sociales se presenta como CEO y figura como presidente de Campazu S.A.

Su entorno social estaba fuertemente ligado a la comunidad del Colegio Palermo Chico, una institución educativa donde asistía su hijo y donde se originaron las denuncias en su contra.

La denuncia de las familias de los alumnos La denuncia comenzó con el relato de seis compañeros del hijo del denunciado. Según la investigación, todos los relatos de las presuntas víctimas indicaron que el imputado habría tomado un lugar central en el grupo de adolescentes de 13 y 14 años, ganándose, de esta forma, su confianza.

abuso empresario Palermo colegio privado Google Maps Los denunciantes sostienen que el dinero y el alcohol funcionaban como mecanismos de control. De esta forma, el denunciado los habría compensado a cambio de situaciones inapropiadas. Asimismo, los abusos habrían tenido como escenario la torre Le Parc, otro departamento frente a este edificio, y la oficina de Porcel.