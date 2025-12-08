Quién es el asaltante con domiciliaria acusado de balear a un vecino que le orinó su casa

Los vecinos del barrio Cristo Redentor de Las Heras se alertaron en la noche del domingo, cuando escucharon gritos y detonaciones de arma de fuego. Al parecer, todo se trató de un enfrentamiento entre vecinos, en el que uno de ellos terminó baleado . Por el hecho, fue señalado Uriel Elías Concha Chilotti (22), quien se encontraba con prisión domiciliaria .

El episodio se produjo alrededor de las 22.45 cuando un sujeto, identificado como Federico William Alcaino (36), quien inició una discusión con su vecino (Concha Chilotti), el cual lo señaló por haberle orinado la vereda de su casa de la manzana G.

De acuerdo con el relato policial, esa situación desató la ira del malviviente detenido en su domicilio, quien volvió al interior de su domicilio y luego salió con una pistola de alto calibre, la que terminó utilizando contra Alcaino, disparándole en varias oportunidades y provocándole una herida de bala con entrada y salida en su pierna izquierda.

Debido a eso, fue trasladado al Hospital Central tras un breve paso por el Hospital Carrillo . En paralelo, efectivos de la Comisaría 36° , alertados por medio de una llamada a la línea de emergencias 911 , arribaron al lugar y se toparon con allegados a la víctima, intentando agredir a los moradores de la vivienda de Concha Chilotti, quien estaba recluido en el interior.

Así las cosas, desde la Oficina Fiscal Las Heras N°2 se ordenó la detención del sospechoso. Además, desde el Ministerio Público Fiscal ( MPF ) solicitaron que personal de la Unidad Investigativa de Las Heras ( UID ) y de la Policía Científica realizaran los trabajos pertinentes en el interior del inmueble de Concha Chilotti . Allí, los efectivos especializados en criminalística levantaron tres vainas servidas de calibre 9 milímetros .

Por su parte, al presunto autor de la agresión le preservaron las manos para someterlo a un barrido electrónico, para establecer si presentaba restos de pólvora en sus extremidades superiores y así confirmar que disparó un arma de fuego en los instantes previos a su aprehensión. En ese sentido, las fuentes indicaron que tenía olor a cloro en sus brazos, por lo que estiman que intentó borrar la evidencia.

El acusado y sus lazos con otros delincuentes

En su corta vida, Concha Chilotti cometió varios delitos que le valieron ser un personaje conocido por los detectives, sobretodo en el oeste de la Ciudad de Mendoza, ya que tiene domicilio en el barrio Nueva Amanecer, en La Favorita. En ese sector, fue sindicado por asaltos, robos y otros hechos, que comenzaron a marcar la vida delictiva del maleante.

Así, fue estableciendo conexiones con otros malvivientes de la zona, entre ellos Esteban Elías Uriel González Vega, más conocido como el Lumpa, quien desde hace meses venía protagonizando de una guerra de bandas en La Favorita y fue baleado la semana pasada en el cráneo y hasta este lunes luchaba por su vida en el Hospital Central.

PORTADA Lumpa Vega Esteban Elías Uriel González Vega, alias el Lumpa, fue baleado en La Favorita y se encuentra grave. MDZ.

La relación entre el Lumpa y Concha Chilotti se vio plasmada en la investigación robo agravado en el que la víctima terminó baleada, a mediados de 2023. De la reconstrucción inicial surgió que ambos se desplazaban en una moto, abordaron a su víctima y le dispararon para sustraerle pertenencias.

Pese a que González Vega terminó sobreseído por el hecho de inseguridad, Concha Chilotti terminó siendo condenado en mayo pasado a la pena de 6 años y 8 meses de prisión, en la causa que lideró el fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Hurtos Juan Manuel Bancalari.

Por qué estaba con detención domiciliaria

Concha Chilotti llegó al debate por el asalto con detención domiciliaria. En su momento, debido a las pocas pruebas en su contra, la defensa solicitó el recupero de la libertad, pero una jueza terminó otorgándole el beneficio, para mantenerlo sometido a proceso, siendo controlado mediante una tobillera electrónica.

Más allá de todo eso, terminó siendo sentenciado y el fiscal del caso pidió la revocación de la domiciliaria. No obstante, debido a que la defensa presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, el fallo no quedó firme y el malviviente pudo continuar detenido en la vivienda de un familiar.

Justamente, ese domicilio terminó siendo detenido la noche del domingo acusado de balear a un vecino y ahora la Justicia podría enviarlo a la cárcel, en caso de que se confirme que fue el autor de los disparos.