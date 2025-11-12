Asesinatos, amenazas desde prisión y tiroteos: qué hay detrás del sangriento conflicto en el oeste de Mendoza

Una serie de violentos hechos que se iniciaron a comienzos de 2023 en el mencionado sector de la 11ª Sección-San Agustín pusieron la mira de los detectives mendocinos sobre dos grupos de malvivientes: los Vega y los Ortubia .

Los bandos se identificaban con los apellidos maternos de dos pares de hermanos que, por aquel entonces, venían ganando notoriedad por diferentes episodios. Por un lado, Alan Ezequiel (23) y Esteban Elías Uriel González Vega (19), apodados el Bartolo y el Lumpa , respectivamente; mientras que por el otro lado se encontraban Jesús Daniel (19) y Walter Raúl Hidalgo Ortubia (16). Este último fue asesinado de un disparo en la cabeza el viernes 31 de enero de este año en la plaza Aliar de La Favorita .

Básicamente, las dos gavillas empezaron a enfrentarse por rivalidades barriales y la disputa del control de la calle en los barrios del conglomerado ubicado en el oeste capitalino. La violencia entre las dos facciones fue escalando hasta que se produjo el crimen del menor de los Ortubia, pero ese no fue el único episodio que terminó en muerte.

Previamente, el 12 de agosto de 2023, Nelson Raúl Ariel González Santibañez —amigo y excuñado de los hermanos Ortubia—, quien en ese momento tenía 20 años, fue blanco de un grave ataque a tiros en el que recibió cuatro impactos de bala en la espalda que lo dejaron cuadripléjico . Por esa agresión fueron detenidos Nicolás Alejandro Donoso Castro (27) y Jorge Gonzalo Alfaro Pérez (39), dos personajes vinculados a la banda de los Vega .

barrio la favorita calles rotas (6).JPG Las calles de La Favorita vienen siendo escenario de los enfrentamientos entre las dos facciones. ALF PONCE MERCADO / Archivo MDZ

En medio de la investigación contra los dos presuntos autores de ese hecho de sangre, González Santibañeza, conocido como Coco, tuvo una recaída y volvió a ser internado, de acuerdo con familiares a raíz de las secuelas que le dejo el ataque a tiros, y terminó perdiendo la vida a mediados de este año. Esa situación recrudeció la rivalidad y se registraron nuevos tiroteos y fuertes amenazas, lo que puso a La Favorita nuevamente al rojo vivo.

La denuncia por amenazas y ataque a tiros

Tras las dos muertes que afectaron al bando de los Ortubia, la madre de los hermanos, identificada como Natalia Patricia Ortubia Brizuela, denunció en julio pasado que su familia fue blanco de amenazas por parte de Donoso Castro, quien desde la cárcel, donde se encuentra detenido por el tiroteo por el que terminó muriendo González Santibañez, le envió un intimidante mensaje a través de Facebook.

De acuerdo con el relato de la mujer, el acusado delincuente escribió en un grupo de esa red social destinado a vecinos de La Favorita: "Para ellos que se la dan de bandidos. Que hablen los papeles, así sin chucu y nada de anónimos", acompañando el posteo con fotos de actas testimoniales de Ortubia Brizuela, su hijo asesinado y una de sus hijas en una causa en la que también lo habían denunciado.

Además de eso, surge de la declaración de la mujer, Donoso Castro agregó una temible frase: "En breve vuelvo y no les respeto ni el caniche. Y los Ortubia que la sigan chupando", haciendo alusión a que buscará volver a atacarlos cuando salga de prisión.

PORTADA hermanos Ortubia y Coco Santivañez A las orillas, los hermanos Walter (izquierdo) y Jesús Hidalgo Ortubia (derecha). En el medio, el Coco González Santibañez, ya en sillas de ruedas tras el ataque que lo dejó cuadripléjico. MDZ.

Asimismo, en la presentación judicial a la que accedió MDZ, la mujer apuntó contra los hermanos Vega, el Bartolo y el Lumpa, quienes desde hace tiempo vienen intimidando a ellas y a sus hijas, acelerándoles la moto en la calle de manera amenazante y también los sindicó como autores de varios ataques a tiros contra sus viviendas.

A eso también se le sumó la declaración de una hija de la mujer, quien ofreció ante las autoridades judiciales mayores detalles sobre los tiroteos que habrían sufrido en manos del Bartolo y el Lumpa. En la testimonial sostuvo que en una ocasión, a mediados de junio, su casa recibió cinco impactos de balas calibre 9 milímetros.

Amenazas virtuales e intramuros

De las denuncias contra la facción de los Vega también surgió que Donoso Castro le habría enviado mensajes a Jesús Hidalgo Ortubia, a través de Messenger Facebook burlándose del asesinato de su hermano y remarcándole que no pudo hacer nada para defenderlo, ya que está preso.

De acuerdo con fuentes carcelarias consultadas, actualmente permanecía alojado en la Unidad de Jóvenes Adultos, que funciona en el Complejo Penitenciario Almafuerte II, en Cacheuta, y cuenta con antecedentes por robos agravados.

almafuerte penal penitenciaria (13).JPG Tanto Jesús Ortubia como Nicolás Donoso Castro se encuentran alojados en complejos penitenciarios de la provincia. ALF PONCE MERCADO / Archivo MDZ

Continuando con la presentación judicial, esa versión sostiene que meses antes de que ocurriera el crimen del menor de los Ortubia, también lo amenazó para que "no batiera la cana". En esa oportunidad lee recordó que ya habían baleado al Coco y deslizó que el próximo podía ser su hermano. Justamente, tiempo después, el menor de edad fue ultimado de un disparo en la cabeza.

Baleado y complicado por la denuncia

Lo cierto es que la denuncia que realizó la madre de los Ortubia quedó bajo la órbita del fiscal Correccional Juan Carlos Alessandra, quien ordenó la captura de Alan González Vega a raíz de las presuntas amenazas.

Justamente, la madrugada de este último lunes, el Bartolo fue baleado alrededor de las 2.40 mientras se encontraba fuera de su casa del barrio El Triángulo, acompañado por un amigo.

De acuerdo la reconstrucción del hecho que reveló este portal, los dos jóvenes fueron sorprendidos por sujetos a bordo de un Peugeot 504 bordó y con vidrios polarizados, desde el cual efectuaron ocho disparos. Acto seguido, tras herir a la víctima en la pierna derecha, se dieron a la fuga en dirección al barrio 31 de Mayo.

PORTADA HERMANOS VEGA Los hermanos Bartolo y el Lumpa Ortubia, complicados por la denuncia de amenazas. MDZ.

Por su parte, González Vega fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Lagomaggiore, donde fue asistido y policías advirtieron que se encontraba en la orden del día. Debido a eso, quedó internado con custodia policial y una vez que reciba el alta será puesto a disposición de la Justicia.

El Lumpa, también en la mira

La situación del otro hermano González Vega, conocido como el Lumpa en los barrios del oeste capitalino, también es complicada, ya que fue mencionado como autor de las amenazas en la causa que encabeza el fiscal Alessandra.

Este delincuente juvenil tomó notoriedad en julio de 2023, cuando, con sólo 17 años, era intensamente buscado por policías de la Unidad Investigativa Departamental Capital (UID), ya que estaba sospechado de dispararle a un chico durante un asalto en modalidad motochorro denunciado en mayo de ese mismo año en el interior de La Favorita.

Lo cierto es que, cuando los sabuesos de la UID fueron a detenerlo y lo sorprendieron mientras consumía bebidas alcohólicas junto a sus amigos sobre un cordón de calle Cadetes Chilenos, en el interior del barrio Nuevo Amanecer, a pocos metros de su casa de la manzana 3.

FotoJet(65) Así quedó el auto de Investigaciones atacado durante un procedimiento para detener al Lumpa. MDZ.

Cuando se acercaron para identificarlo y aprehenderlo, el Lumpa salió corriendo, ingresó a su casa y salió hacia el fondo. A los pocos metros, los efectivos le dieron alcance y lo redujeron. Acto seguido, mientras lo trasladaban hacia la movilidad policial, allegados de la familia González Vega aparecieron en escena y arrojaron elementos contundentes hacia el personal.

En medio del altercado, un tío del Lumpa, identificado como Diego Norberto Vega Cano (46), tomó una grinfa y atacó a dos policías, provocándoles lesiones en un brazo a uno y en la cabeza al otro. Frente a eso, también quedó detenido.

Antes de finalizar el operativo, la madre del entonces adolescente capturado le rompió con un martillo todos los cristales al Chevrolet Joy blanco en el que se movilizaban los detectives de Investigaciones. Al vehículo también le arrojaron ladrillos y piedras.

El Lumpa fue detenido este viernes por el caso. El Lumpa luego de su detención por el crimen de Walter Hidalgo Ortubia. Gentileza / Archivo MDZ

Un año y medio después de ese hecho, el Lumpa, ya con la mayoría de edad cumplida, fue marcado como el autor del asesinato de Walter Hidalgo Ortubia. El malviviente fue detenido por la UID Capital, horas después del ataque perpetrado contra su rival de 16 años.

No obstante, con el paso de las horas fue liberado porque se probó que no tuvo participación en el crimen del menor de edad y la causa apuntó contra otro sospechoso.

El asesinato de Walter Hidalgo Ortubia

El menor de los Ortubia fue asesinado alrededor de las 7 del viernes 31 de enero de este año, cuando la víctima se encontraba sobre calle Juana Azurduy y fue sorprendida por un sujeto que le disparó en la cabeza.

El plomo le impactó en el sector frontal de la cabeza, provocándole una grave herida que lo dejó con muerte cerebral, tal como lo constataron los médicos del Hospital Central. Al cabo de algunas horas, Walter Hidalgo Ortubia dejó de existir y, casi en paralelo, cayó el Lumpa como posible autor.

Sin embargo, dos días después, el 2 de febrero, Guillermo Andrés Zumarán Maturano (35), alias el Pipi, se presentó ante la Justicia por el hecho de sangre y quedó detenido. Las pruebas en contra del nuevo sospechoso motivaron la liberación del Lumpa, quien hasta este miércoles se mantenía en las calles.

Portada Guillermo Zumarán Guillermo Pipi Zumarán Maturano, con prisión preventiva por el crimen de Walter Hidalgo Maturano. MDZ.

En tanto, el Pipi fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y permanecía con prisión preventiva en la causa que comenzó a investigar el exfiscal de Homicidios Carlos Torres (actualmente juez del Tribunal Penal Colegiado N°1) y ahora quedó bajo el mando de Florencia Díaz Peralta.

Si bien en la investigación no estaban claros los motivos detrás del crimen de Hidalgo Ortubia, se especulaba con algún enfrentamiento o conflicto previo entre la víctima y el presunto victimario o algún ajuste por tema de drogas, señalaron en su momento fuentes allegadas la instrucción.

Un tiroteo y las secuelas que condujeron a la muerte

Más atrás en el tiempo, el 12 de agosto de 2023, el Coco González Santibañez sería víctima de una infernal balacera que lo dejaría con graves secuelas, situación que terminó desembocando en su muerte a mediados de este año.

De acuerdo con esa causa que investiga la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, a la 1.30 del citado día, Nicolás Donoso Castro y Jorge Alfaro Pérez se dirigieron en moto hasta la manzana 1 del barrio Nueva Generación, también en La Favorita, donde esperaban encontrar al Coco.

Casualmente, González Santibañez estaba afuera de una vivienda y fue sorprendido por una lluvia de balas calibre 9 milímetros. Pese a que intentó evitar el ataque, cuatro proyectiles le impactaron en la espalda y un le rozó la cabeza.

Luego de ser hospitalizado, los médicos informaron el gravísimo diagnóstico: presentaba hemoneumotórax derecho, contusión pulmonar izquierda, fractura frontal lineal izquierda de cráneo con desprendimiento de tabla interna, gota de neumoncéfalo y fractura de lámina bilateral. Asimismo, los profesiones constataron que tenía esquirlas en la pared torácica y un proyectil alojado en el nivel subcutáneo izquierdo.

PORTADA Coco González Santibañez El Coco González Santibañez y una foto que subió a su Facebook días antes del ataque que lo dejó cuadripléjico. MDZ.

Esas lesiones le afectaron el sistema motor y nervioso, dejándolo con cuadriplejia de por vida. Pese a que se mantuvo con vida durante más de un año y medio, falleció hace pocos meses luego de volver a sufrir afecciones a raíz de su estado de salud.

Pese a esa situación, debido a que Donoso Castro y Alfaro Pérez ya habían sido enviados a juicio por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, su situación en el expediente no cambió, indicaron fuentes judiciales cercanas a la pesquisa.

Aunque, la información agrega que, durante el juicio en su contra, que se celebrará a partir de marzo del año que viene, el avoque de imputación podría mutar en pleno debate y existen posibilidades de que terminen condenado por el homicidio consumado de González Santibañez.

Nuevos tiroteos en La Favorita

Volviendo a la actualidad, el conficto sigue latente y durante el fin de semana, más precisamente, hubo un ataque dirigido a un joven apodado el Jere, quien sería cercano a la facción de los Ortubia. En ese episodio, fue marcado como autor el Lumpa, quien habría reaparecido en los enfrentamientos entre ambas gavillas.

Las averiguaciones practicadas por MDZ afirman que, producto de ese ataque armado, la respuesta del Jere fue el tiroteo en el que resultó herido este sábado el mayor de los Vega, sumando así un nuevo capítulo en los sangrientos cruces entre ambas facciones.