Feroz tiroteo en el oeste de Mendoza: ocho disparos y una víctima con pedido de captura

El oeste de la Ciudad de Mendoza fue escenario la madrugada de este lunes de un feroz tiroteo . El ataque estuvo dirigido contra un conocido malviviente de la zona, identificado como Alan Ezequiel González Vega (23), quien resultó herido por el impacto de una bala. La víctima, que tuvo que ser hospitalizada, quedará detenida porque tenía pedido de captura .

Fuentes policiales revelaron que el episodio tuvo lugar alrededor de las 2.40 en el barrio El Triángulo , localizado en la sección de La Favorita . Allí, afuera de su vivienda, se encontraba González Vega , quien es conocido con el apodo de Bartolo , junto a un amigo.

Los dos jóvenes fueron sorprendidos por un Peugeot 504 bordó, con vidrios polarizados, que pasó frente a ellos. Desde el interior del vehículo, sujetos efectuaron ocho detonaciones de arma de fuego y luego se dieron a la fuga hacia el barrio 31 de Mayo , de acuerdo con la información.

A raíz de los disparos, un plomo le impactó en la pierna derecha a González Vega , por lo que fue trasladado rápidamente en un vehículo particular hasta el Hospital Lagomaggiore , donde recibió la asistencia médica correspondiente.

En tanto, cuando los policías de la jurisdicción comenzaron a trabajar el hecho e identificaron al Bartolo , constataron que se encontraba en la orden del día, en una causa liderada por el fiscal Correccional Juan Carlos Alessandra .

Por su parte, el propio González Vega le indicó a los uniformados que conocía a los autores, ya que serían personajes de la zona con quien acarrea conflictos de vieja data, surge del procedimiento.

Un viejo conocido en La Favorita

No es la primera vez que González Vega se ve envuelto en un episodio delictivo, ya que desde hace tiempo vienen protagonizando diferentes hechos en la zona de La Favorita.

En junio del año pasado, fue señalado como el autor de un ataque con arma blanca en medio de un evento deportivo que se desarrollaba en la cancha La Olla. Allí, un joven identificado como Aaron Darío Pereyra fue sorprendido con los que estaba enemistado, quienes le propinaron un puntazo en el costado derecho del tórax.

De las averiguaciones que se practicaron en la escena, surgió que los atacantes fueron el Bartolo y otro sujeto, llamado José Ozán. Pese a eso, la causa contra González Vega jamás avanzó.

Una familia conflictiva

Por su parte, el Bartolo también es conocido por ser hermano de Esteban Elías Uriel González Vega, alias el Lumpa, de 19 años, un peligroso delincuente juvenil que fue investigado a comienzos de este año por el asesinato de Walter Raúl Hidalgo Ortubia, un chico de 16 años ultimado de un balazo en la cabeza en la plaza Aliar de La Favorita.

Pese a que fue detenido en esa causa, al poco tiempo fue liberado porque las pruebas apuntaron contra otro malviviente de la zona: Guillermo Andrés el Pipi Zumarán, quien se entregó a la Justicia y fue imputado por el hecho de sangre, motivando la liberación del Lumpa.

PORTADA Lumpa Vega Esteban Elías Uriel González Vega, alias el Lumpa. MDZ.

Antes de eso, Esteban González Vega también fue sindicado por tiroteos, amenazas, robos y hasta cayó junto a un tío por un ataque contra policías de Investigaciones que lo fueron a detener cuando estaba sospechado por balear a un joven en un asalto, en junio de 2023, cuando sólo tenía 17 años.

Reciente condena

En marzo de este año, Alan González Vega fue condenado en una causa por falso testimonio, en una oportunidad en que, en octubre de 2022, denunció haber sido víctima de un robo junto a su hermano, el Lumpa, y un primo, quien habría sido agredido con un caño por parte de los autores.

Básicamente, ofreció un relato que complicaba a los acusados, sosteniendo que tenían un arma. Pero luego se contradijo en otras dos oportunidades en las que fue a declarar ante la Justicia.

Por esa situación, terminó imputado por falso testimonio agravado en una causa que estuvo a cargo del fiscal de Delitos No Especializados Juan Manuel Sánchez y recientemente terminó condenado a la pena de un mes de prisión en suspenso.

Polo Judicial Penal de Mendoza En su último paso por el Polo Judicial Penal, el Bartolo fue condenado. ALF PONCE MERCADO / Archivo MDZ

No obstante, debido a que tenía una condena previa por un robo agravado, se unificó en un total de tres años de cárcel en suspenso, motivo por el que no pasó al penal tras la sentencia.

Ocho meses después del fallo, fue baleado este lunes y se descubrió que tenía pedido de captura en otra causa. Por ese motivo, quedó internado con custodia policial y una vez que reciba el alta quedará nuevamente a disposición de la Justicia.