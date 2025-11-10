Los violentos antecedentes del exconvicto acusado por el femicidio de Emilse Camila Barrera

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven de 18 años en Santiago del Estero, se conocieron los estremecedores mensajes que dejó en redes sociales.

había salido de testigo en el caso por el que Raúl Eduardo Pallares había estado preso.

El brutal femicidio de Emilse Camila Barrera, una joven de 18 años hallada muerta en Frías, Santiago del Estero, conmociona a la provincia. El principal acusado es su expareja, Raúl Eduardo “El Paisa” Pallares, quien había recuperado la libertad recientemente tras cumplir una condena por violencia de género.

El caso volvió a exponer la fragilidad del sistema ante reincidentes violentos. Según fuentes policiales, Pallares habría confesado ante los investigadores al decir: “Se me fue de las manos”, una frase que lo dejó directamente involucrado en el hecho. Los peritos encontraron el cuerpo de la víctima cerca del domicilio del acusado, ubicado en la intersección de Catamarca y la Ruta Nacional Nº 157, a metros del cementerio local.

Un perfil marcado por la violencia Pallares, conocido como “El Paisa”, es oriundo de Frías y tiene antecedentes por agresiones hacia mujeres. Había estado preso por una causa en la que Camila había sido testigo y declaró en su contra, lo que habría profundizado el conflicto entre ambos. Pese a ello, tras recuperar su libertad, habría retomado contacto con la víctima. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el hombre habría pactado un encuentro con la joven con la intención de atacarla.

En redes sociales, el acusado dejó varios mensajes inquietantes días antes del crimen. En su cuenta de Facebook escribió frases como: “Si el barrio pregunta qué es ese olor, son los cuerpos del cementerio que están quemando”, además de otro texto que decía: “Dime quién eres y te diré con quién andas”. Estas publicaciones, junto con el “me gusta” que le dio a la última foto de Emilse, se convirtieron en piezas clave para entender el contexto del femicidio.

La última noche de la joven La noche anterior al crimen, Emilse había asistido a una fiesta en el barrio Banda Verde. De acuerdo con los testigos, se retiró cerca de la 1 de la mañana y no volvió a ser vista con vida. Su cuerpo fue hallado horas más tarde, en las inmediaciones del cementerio, a escasos metros de la casa del sospechoso.