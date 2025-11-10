Conmoción: hallaron muerta a una joven de 18 años en un descampado

La joven fue hallada muerta en una zona descampada próxima a la Ruta Nacional 157, en la ciudad de Frías. Por el momento, hay un detenido.

Un trágico hallazgo mantiene en vilo a la provincia de Santiago del Estero, donde una joven de 18 años fue encontrada muerta en un descampado. Investigan si la muerte fue accidental o si se trató de un crimen. En las últimas horas, una persona fue detenida.

El cuerpo de la joven, identificada como Emilse Camila Barrera, fue encontrado el domingo por la mañana, en una zona descampada próxima a la Ruta Nacional 157, en la ciudad de Frías. Allí, un hombre de 63 años encontró los restos de Barrera, e inmediatamente llamó al 911.

En el lugar, los efectivos de la División Homicidios determinaron que la joven presentaba golpes en la cara y había rastros de sangre. La causa quedó a cargo de la fiscal Natalia Simoes, quien ordenó preservar la escena. En estos momentos, se aguardan los resultados de la autopsia, para determinar las causas de muerte de la joven.

Quién es el principal sospechoso por la muerte de Barrera Se trata de Raúl Pallares, quien había mantenido un encuentro con la joven antes de su desaparición. Durante su testimonio, el acusado admitió haber estado con Emilse, aunque intentó desvincularse del hecho.