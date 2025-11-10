"Se me fue la mano": la escalofriante confesión del principal sospechoso por el femicidio de Emilse Camila Barrera

Por el momento, hay un detenido por la muerte de la joven de 18 años. Se trata de Raúl Pallares, quien ya tenía antecedentes.

Los restos de la joven fueron hallados en un descampado en Santiago del Estero.

Un nuevo femicidio mantiene en vilo a la ciudad de Frías, Santiago del Estero. Emilse Camila Barrera (18) fue hallada muerta en una zona descampada próxima a la Ruta Nacional 157. Por el momento, hay un detenido por el crimen e investigan a otras dos personas.

El principal sospechoso por la muerte de Barrera fue identificado como Raúl Pallares. Durante su testimonio, el acusado admitió haber estado con Emilse. “Se me fue la mano”, confesó el detenido. Según trascendió, Pallares ya tenía antecedentes y contaba con una condena por abuso sexual.

El macabro hallazgo El cuerpo de la joven fue encontrado el domingo por la mañana, en un descampado en la ciudad de Frías. Allí, un hombre de 63 años encontró los restos de Barrera, e inmediatamente llamó al 911.

Santiago del Estero muerte Se aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo de Barrera. Facebook En el lugar, los efectivos de la División Homicidios determinaron que la joven presentaba golpes en la cara y había rastros de sangre. La causa quedó a cargo de la fiscal Natalia Simoes, quien ordenó preservar la escena. En estos momentos, se aguardan los resultados de la autopsia, para determinar las causas de muerte de la joven.