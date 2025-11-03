La escalofriante confesión de la abuela de Cecilia Strzyzowski sobre César Sena
En el marco del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Resistencia, Chaco, Mercedes, la abuela de la víctima, habló con la prensa a la salida del tribunal y dio escalofriantes detalles sobre el marido de su nieta y principal sospechoso del crimen, Cesar Cena.
“Cuando tomaba un poquito, contaba cómo hacían desaparecer gente. Nosotros pensábamos que decía eso para impresionarnos, pero era cierto”, declaró.
“Ella vivía en mi casa, conmigo. A la siesta, cuando me acuesto, viene toda la imagen de ella, no puedo superarlo porque era mi compañerita”, recordó Mercedes a Cecilia, con lágrimas en los ojos.
Consultada acerca de cómo lleva adelante el juicio, expresó: “Con mucho estrés y teniendo temor porque la impunidad no se va del todo”. De igual manera, pidió que se haga Justicia: “Espero que los jurados tengan una mano en el corazón e impidan que haya más Cecilias”.
Mercedes también habló de su relación con César Sena y dijo que si bien “parecía la pareja perfecta”, la situación cambiaba cuando el sospechoso consumía alcohol, ya que ahí contaba "cómo hacían desaparecer gente".
Sobre el final, la mujer manifestó su deseo acerca del resultado del proceso judicial: “La cuidamos como un bebé hasta los 25 años, cuando empezó a salir sola. Ahora quiero que se pudran en la cárcel”, concluyó.