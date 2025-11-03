La escalofriante confesión de la abuela de Cecilia Strzyzowski sobre César Sena

Mercedes, la abuela de Cecilia Strzyzowski, dio escalofriantes detalles sobre el principal acusado en el juicio, César Cena.

En el marco del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Resistencia, Chaco, Mercedes, la abuela de la víctima, habló con la prensa a la salida del tribunal y dio escalofriantes detalles sobre el marido de su nieta y principal sospechoso del crimen, Cesar Cena.

“Cuando tomaba un poquito, contaba cómo hacían desaparecer gente. Nosotros pensábamos que decía eso para impresionarnos, pero era cierto”, declaró.

Los detalles que reveló la abuela de Cecilia Strzyzowski en diálogo con la prensa “Ella vivía en mi casa, conmigo. A la siesta, cuando me acuesto, viene toda la imagen de ella, no puedo superarlo porque era mi compañerita”, recordó Mercedes a Cecilia, con lágrimas en los ojos.

Consultada acerca de cómo lleva adelante el juicio, expresó: “Con mucho estrés y teniendo temor porque la impunidad no se va del todo”. De igual manera, pidió que se haga Justicia: “Espero que los jurados tengan una mano en el corazón e impidan que haya más Cecilias”.

Cecilia Strzyzowski y quien sería su femicida, César Sena Foto: Facebook Cecilia Strzyzowski y quien sería su femicida, César Sena Foto: Facebook Mercedes también habló de su relación con César Sena y dijo que si bien “parecía la pareja perfecta”, la situación cambiaba cuando el sospechoso consumía alcohol, ya que ahí contaba "cómo hacían desaparecer gente".