La primera imagen del clan Sena en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski comenzó este martes en Resistencia, Chaco, con siete personas acusadas, entre ellas César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. La familia, apodada " clan Sena ", son señaladas de planificar y ejecutar el crimen ocurrido en junio de 2023.

La primera audiencia se llevó a cabo en el Centro de Estudios Judiciales del Chaco, donde se inició el proceso de selección del jurado popular. Los acusados estuvieron presentes en la sala, acompañados por sus defensores. César Sena, principal imputado, mantuvo varios intercambios con su abogada, Gabriela Tomljenovic, mientras que sus padres permanecieron en silencio junto al resto de los procesados.

En total, serán 12 ciudadanos chaqueños, seleccionados al azar, quienes tendrán la responsabilidad de escuchar las pruebas y decidir el veredicto. El proceso de elección comenzó con 168 candidatos, que serán interrogados por fiscales y defensores para descartar a quienes mantengan vínculos con las partes o posibles prejuicios sobre el caso.

Por su parte, la jueza técnica Dolly Fernández supervisará el juicio y garantizará el cumplimiento del procedimiento, aunque no intervendrá en la decisión final del jurado, que será el encargado de resolver sobre los hechos.

Una vez conformado el jurado, se prevé el desarrollo de 17 audiencias en las que se presentarán peritajes, audios, mensajes y más de 50 testimonios. Se espera que el proceso judicial se extienda durante varias semanas y concluya con el veredicto del jurado popular, que definirá las responsabilidades penales de los imputados.

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el caso

El 2 de junio de 2023, Cecilia Strzyzowski, esposa de César Sena, concurrió hasta la vivienda de sus suegros para encontrarse con él. Una cámara registró su ingreso, pero nunca su salida y esa fue la última vez que se la vio con vida.

Los investigadores creen que aquella tarde fue asesinada dentro de la vivienda, trasladaron su cuerpo hasta la chanchería familiar, la quemaron y luego espaciaron sus restos en distintas zonas del barrio Emerenciano Sena. El cuerpo de Cecilia nunca apareció.

Este caso generó una ruptura política sin precedentes en Chaco debido a que Emerenciano Sena y su esposa Marcela eran líderes piqueteros reconocidos y ligados a Jorge Capitanich, quien por ese entonces gobernaba la provincia.

De esta forma, César Sena está acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por el concurso premeditado de dos o más personas, un delito que prevé prisión perpetua.

Por su parte, Emerenciano Sena y Marcela Acuña están imputados como coautores del mismo delito. Para los investigadores, ambos participaron en la planificación y el encubrimiento del crimen al coordinar tareas y utrilizar su influencia política y social para intentar desviar la investigación.