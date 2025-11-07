Quién era Matilde López, la estudiante boliviana que murió tras caer de un segundo piso en San Telmo

El sábado 1 de noviembre, Matilda López Sanzetenea, estudiante de nacionalidad boliviana de 18 años, cayó del segundo piso de la residencia donde vivía, ubicada en el barrio porteño de San Telmo . Su familia exige que se investigue el caso como un femicidio y apuntan a la pareja de la joven como el responsable.

El presunto culpable se trata de Nahuel Castillo C, también de 18 años, quien fue inspeccionado y se pudo constatar que presentaba “signos de lesión en la espalda, similares a arañazos”. A raíz de esto, se ordenó la detención del joven.

Matilda había llegado a Buenos Aires en febrero de este año para estudiar Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires ( UBA ). "Siempre le hablé de Buenos Aires, porque yo también me formé acá. Ella amaba todo lo que viniera de Argentina y me pidió que le permitiera venir a estudiar", explicó su padre, Pablo López, a Clarín.

López explicó que la joven se alojó primero en una residencia ubicada en Recoleta. Sin embargo, a su hija no le gustó el lugar y que luego se mudó a otra, ubicada en Córdoba y Callao. Tras esa experiencia se mudó nuevamente a otra, en Defensa al 300, lugar en el que murió.

El sábado, día en el que falleció, Matilda le pidió plata a su padre para poder comprar entradas para la fiesta Bresh. Fue el último contacto que tuvo con él.

femicidio san telmo (1) Matilda estaba estudiando Diseño de Imagen y Sonido en la UBA.

"Era una cinéfila notoria: sabía sobre muchísimas películas. Una escritora increíble, fanática de Alejandra Pizarnik y de Paul Thomas Anderson. Amaba los animales, y en particular los gatos. ¡Una niña de 18 años!", dijo su padre.

"La perseguía hasta la facultad": el padre de la joven apunta a un femicidio

Pablo López recordó que existieron señales sobre la violencia que sufría su hija por parte de Nahuel Castillo C: "La perseguía hasta la facultad, le controlaba el celular para saber si se hablaba con otros chicos. Cuando peleaban, él cortaba el acceso a la cuenta de banco que compartían. No la dejaba hablar con las amigas... Absolutas alarmas por todos lados".

"El chico es argentino de nacimiento, pero Matilda lo conoció en Bolivia. Él vivía en Tarija, otra ciudad boliviana, y se cruzaron en un evento estudiantil hace aproximadamente un año. Después volvieron a encontrarse en la Argentina", cuenta el padre de Matilda. "El pibe era un tóxico tremendo, y yo le desaconsejé a mi hija esa relación. Lo hablamos varias veces... El pibe era muy jodido, muy tóxico", agregó.