Un ex policía de 45 años mató con su arma a un motochorro en un intento de robo en El Palomar. El otro ladrón, al ver caer a su compañero, se dio a la fuga.

Un intento de robo en El Palomar terminó con un motochorro muerto luego de que un policía retirado repeliera a tiros un intento de robo al llegar a su vivienda,

Policía retirado mató a un motochorro durante un intento de robo al llegar a su casa

Un intento de robo en El Palomar terminó con un motochorro muerto luego de que un policía retirado repeliera a tiros un intento de robo al llegar a su vivienda. El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana en Montarce y Estomba, cuando Mario Ricardo López, oficial primero retirado de la Policía de la Ciudad, regresaba en su vehículo junto a su esposa.

Según fuentes policiales, los asaltantes se movilizaban en una motocicleta Honda CG blanca y sorprendieron al matrimonio apenas llegó a la puerta del domicilio. Uno de ellos rompió la ventanilla del auto mientras el cómplice los apuntaba con un arma de fuego para exigirles sus pertenencias.

Ante la amenaza directa, y al escapar el delincuente que lo amedrentó, López extrajo su pistola reglamentaria Bersa TPR9 calibre 9 mm y efectuó al menos un disparo que impactó en su tórax.

Policía retirado mató a un motochorro durante un intento de robo al llegar a su casa Policía retirado mató a un motochorro durante un intento de robo al llegar a su casa Motochorro abatido Las impactantes imágenes de una cámara de seguridad muestra cuando el ladrón vuelve corriendo a la moto donde se encontraba su compañero, logra subir con el casco puesto en el asiento de acompañante pero a los segundos cae desplomado en la vía pública, herido de muerte. El conductor de la moto, al ver la situación, se acerca y le quita el arma que tenía el otro joven caído, y escapa. Según se conoció, la personal policial de la zona continúa la búsqueda del prófugo.

Efectivos de la posta policial Pino y Rosales acudieron tras el llamado de emergencia y confirmaron el fallecimiento del asaltante, verificado por el SAME 57. La UFI Nº 7 de Morón, conducida por el fiscal Tomassone, tomó intervención en el caso, ordenó peritajes y caratuló el expediente como “robo agravado por el uso de arma de fuego en tentativa – homicidio”.