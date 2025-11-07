Policía retirado mató a un motochorro durante un intento de robo al llegar a su casa
Un ex policía de 45 años mató con su arma a un motochorro en un intento de robo en El Palomar. El otro ladrón, al ver caer a su compañero, se dio a la fuga.
Un intento de robo en El Palomar terminó con un motochorro muerto luego de que un policía retirado repeliera a tiros un intento de robo al llegar a su vivienda. El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana en Montarce y Estomba, cuando Mario Ricardo López, oficial primero retirado de la Policía de la Ciudad, regresaba en su vehículo junto a su esposa.
Según fuentes policiales, los asaltantes se movilizaban en una motocicleta Honda CG blanca y sorprendieron al matrimonio apenas llegó a la puerta del domicilio. Uno de ellos rompió la ventanilla del auto mientras el cómplice los apuntaba con un arma de fuego para exigirles sus pertenencias.
Te Podría Interesar
Ante la amenaza directa, y al escapar el delincuente que lo amedrentó, López extrajo su pistola reglamentaria Bersa TPR9 calibre 9 mm y efectuó al menos un disparo que impactó en su tórax.
Motochorro abatido
Las impactantes imágenes de una cámara de seguridad muestra cuando el ladrón vuelve corriendo a la moto donde se encontraba su compañero, logra subir con el casco puesto en el asiento de acompañante pero a los segundos cae desplomado en la vía pública, herido de muerte. El conductor de la moto, al ver la situación, se acerca y le quita el arma que tenía el otro joven caído, y escapa. Según se conoció, la personal policial de la zona continúa la búsqueda del prófugo.
Efectivos de la posta policial Pino y Rosales acudieron tras el llamado de emergencia y confirmaron el fallecimiento del asaltante, verificado por el SAME 57. La UFI Nº 7 de Morón, conducida por el fiscal Tomassone, tomó intervención en el caso, ordenó peritajes y caratuló el expediente como “robo agravado por el uso de arma de fuego en tentativa – homicidio”.
Hasta el momento, el policía retirado permanece en libertad.