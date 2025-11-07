Le desvalijaron la casa y un aparato con GPS permitió recuperar lo robado: un sospechoso fue detenido

La víctima se encontraba fuera de su casa cuando sufrió el robo. El GPS de un dispositivo sustraído encaminó la detención de un sospechoso.

Policías capturaron al sospechoso del robo, quien fue delatado por el GPS de un aparato sustraído a la víctima.

Un robo domiciliario fue rápidamente esclarecido la noche del jueves en Guaymallén. A la víctima le desvalijaron la casa y un aparato con GPS que fue sustraído permitió localizar el botín, mientras que el sospechoso fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.40, cuando un joven de 24 años denunció sufrió un robo en su vivienda de calle Remedios de Escalada 1800, en Dorrego. Al parecer, sujetos ingresaron en su ausencia y se llevaron una computadora, una notebook, una consola PlayStation 4 y otros elementos personales.

Cómo se resolvió el robo Gracias al sistema de rastreo GPS en uno de los dispositivos, personal de la Comisaría 45ª logró ubicar la dirección donde se encontraba. Así, luego de obtener una orden judicial, los uniformados allanaron el domicilio y detuvieron a un hombre de 34 años. Además, se recuperaron la totalidad de los objetos robados.