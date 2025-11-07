Secuestraron mercadería de contrabando valuada en más de $24 millones en Mendoza

La Gendarmería Nacional incautó productos de electrónica, insumos odontológicos y prendas de vestir de contrabando en Guaymallén y alta montaña.

Los secuestros de prendas de vestir e insumos odontológicos de contrabando incautados en alta montaña.

Una serie de controles realizados en distintos puntos de Mendoza terminó con el secuestro de mercadería de contrabando valuada en más de 24 millones de pesos. Los operativos se concretaron en Guaymallén y en la zona de alta montaña, donde se detectaron vehículos que trasladaban los productos sin declarar.

Secuestro de celulares y accesorios en Guaymallén En uno de los procedimientos encabezado por personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), más precisamente efectivos del Escuadrón 64 Mendoza, desarrollaban tareas de prevención en Guaymallén cuando detuvieron un automóvil conducido por un hombre mayor de edad.

Durante la inspección, los uniformados detectaron varias cajas abiertas que contenían 1.069 accesorios para teléfonos celulares —entre fundas, cargadores, auriculares, vidrios protectores y otros elementos—, todos de origen extranjero y sin aval aduanero. El avalúo fue estimado en $12 millones, y tomó intervención la Fiscalía Federal de Mendoza junto con agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Más golpes al contrabando en alta montaña En otro operativo, integrantes del Escuadrón 27 Uspallata interceptaron un vehículo sobre la ruta 7, donde encontraron insumos odontológicos de procedencia extranjera sin documentación que acreditara su legal ingreso al país.

Además, los gendarmes decomisaron 432 prendas del rubro textil que eran transportadas en la cabina de un camión, también en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.