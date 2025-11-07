Fuerte revés para el jubilado que atacó a una influencer en Villa del Parque
La joven de 23 años había denunciado que el jubilado la había atacado por una discusión sobre un auto mal estacionado.
Este viernes, el jubilado que fue filmado mientras agredía e insultaba a una influencer de 23 años en el barrio porteño de Villa del Parque, fue imputado por la Justicia. Cabe destacar que, por otro lado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspendió la licencia de conducir de la joven.
La Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la ciudad tomó la decisión en base a los delitos de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, mientras que el hombre se presentó a la citación de la fiscalía y se negó a declarar.
Al jubilado, a quien se le atribuye haber causado una lesión superficial con un golpe de puño en el mentón de la agredida, se le impuso además una medida restrictiva y no podrá tomar contacto con la joven por ningún medio.
Como fue la agresión contra la influencer
El conflicto comenzó cuando Agustina estacionó su auto cerca de la salida del garage del agresor. "Yo estaba cambiándome para ir al gimnasio. Escuché ruidos, miré por la ventana y lo vi golpeando mi auto. Bajé a pedirle explicaciones y empecé a filmar", relató Agustina por A24.
Mirá el video de la agresión a la joven
La situación escaló de inmediato. "Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara. En el medio de los dedos tenía la llave del auto, así que me cortó el labio y me lastimó la pera", contó la víctima entre lágrimas. En el video que la víctima grabó y se viralizó, se la escucha gritar tras el golpe: "¡Me pegó en la boca!", mientras el hombre la insulta: "Es una p... de m...".
Un joven que pasaba por el lugar intervino para frenar al agresor. Tras el llamado al 911, la Comisaría Vecinal 11B demoró al jubilado. Agustina pasó la madrugada en la comisaría y le asignaron un botón antipánico, ya que el agresor vive "pared de por medio".