Fuerte revés para el jubilado que atacó a una influencer en Villa del Parque

La joven de 23 años había denunciado que el jubilado la había atacado por una discusión sobre un auto mal estacionado.

La Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la ciudad tomó la decisión en base a los delitos de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, mientras que el hombre se presentó a la citación de la fiscalía y se negó a declarar.

Al jubilado, a quien se le atribuye haber causado una lesión superficial con un golpe de puño en el mentón de la agredida, se le impuso además una medida restrictiva y no podrá tomar contacto con la joven por ningún medio.

Como fue la agresión contra la influencer El conflicto comenzó cuando Agustina estacionó su auto cerca de la salida del garage del agresor. "Yo estaba cambiándome para ir al gimnasio. Escuché ruidos, miré por la ventana y lo vi golpeando mi auto. Bajé a pedirle explicaciones y empecé a filmar", relató Agustina por A24.

Mirá el video de la agresión a la joven Jubilado atacó a una joven en Villa Crespo La situación escaló de inmediato. "Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara. En el medio de los dedos tenía la llave del auto, así que me cortó el labio y me lastimó la pera", contó la víctima entre lágrimas. En el video que la víctima grabó y se viralizó, se la escucha gritar tras el golpe: "¡Me pegó en la boca!", mientras el hombre la insulta: "Es una p... de m...".