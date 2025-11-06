La joven denunció que un jubilado la atacó por una discusión sobre un auto mal estacionado. El agresor fue demorado.

Un nuevo hecho de violencia tuvo lugar en el barrio porteño de Villa del Parque, donde un jubilado de 70 años atacó a una joven por una discusión sobre un auto mal estacionado. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció un video en el que se la ve a la joven manejando de manera temeraria a muy alta velocidad.

Video: así manejaba la joven a alta velocidad A 160 km por hora la temeraria manera de manejar de la joven golpeada por un jubilado En redes sociales se viralizó un video en el que la denunciante, identificada como Agustina, se grabó manejando a 160 kilómetros por hora en las autopistas. Además, en las imágenes se la ve manejando con una mano. “No te preocupes cuando maneje con una mano”, se lee en el video. Y agrega: “Preocupate cuando maneje por las dos”.

Como fue la agresión contra la joven El conflicto comenzó cuando Agustina estacionó su auto cerca de la salida del garage del agresor. "Yo estaba cambiándome para ir al gimnasio. Escuché ruidos, miré por la ventana y lo vi golpeando mi auto. Bajé a pedirle explicaciones y empecé a filmar", relató Agustina por A24.

La situación escaló de inmediato. "Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara. En el medio de los dedos tenía la llave del auto, así que me cortó el labio y me lastimó la pera", contó la víctima entre lágrimas. En el video que la víctima grabó y se viralizó, se la escucha gritar tras el golpe: "¡Me pegó en la boca!", mientras el hombre la insulta: "Es una p... de m...".

Mirá el video de la agresión a la joven Jubilado golpeador Un joven que pasaba por el lugar intervino para frenar al agresor. Tras el llamado al 911, la Comisaría Vecinal 11B demoró al jubilado. Agustina pasó la madrugada en la comisaría y le asignaron un botón antipánico, ya que el agresor vive "pared de por medio".