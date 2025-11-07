Le suspendieron la licencia de conducir a la chica atacada por un jubilado en Villa del Parque

La Agencia Nacional de Seguridad Vial suspendió la licencia de conducir de la joven, luego de que trascendiera un video suyo conduciendo a alta velocidad.

La medida fue tomada a partir de denuncias ciudadanas que surgieron luego de la viralización del hecho, en las que se la ve a la joven, identificada como Agustina, circulando a una velocidad superior a los 150 km/h y sin patente trasera en su vehículo.

Mirá el video de la joven conduciendo a más de 150K/H A 160 km por hora la temeraria manera de manejar de la joven golpeada por un jubilado Según informó la ANSV, la sanción no está relacionada con el episodio de violencia que la conductora sufrió en la vía pública, sino que responde a su “conducta peligrosa al volante”, documentada a través de imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación. En los registros, la mujer aparece filmándose mientras conduce a alta velocidad con una sola mano.

El organismo dependiente del Ministerio de Transporte identificó a la conductora y solicitó su inhabilitación bajo la figura de “conducta temeraria” y por “poner en riesgo a terceros”. Además de la infracción por exceso de velocidad, se señaló que el vehículo no contaba con patente trasera, lo que constituye otra falta grave a las normas de tránsito vigentes.