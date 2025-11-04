La modificación clave que impacta en la licencia de conducir y el cambio de domicilio

La Cámara de Senadores dio sanción final al proyecto que modifica la Ley Nº 9024 de Tránsito , una iniciativa que busca modernizar el sistema provincial, reducir la carga burocrática y adecuar la normativa a los estándares nacionales de seguridad vial.

En términos generales, hay cambios clave que impactan a los mendocinos. Por un lado, no será necesario renovar la licencia de conducir a los ciudadanos que realicen un cambio de domicilio , como se debía hacer anteriormente sin importar la fecha de vencimiento de la misma.

Por otro lado, en los controles policiales, bastará para el automovilista mostrar un comprobante de pago del seguro digital o físico, así como también la propia licencia de conducir o cédulas azul o verde (hasta la fecha, se exigía el formato físico para todos estos documentos).

La propuesta, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Mauro Giambastiani, había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser remitida al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, el senador Walther Marcolini, explicó que la reforma “actualiza tres artículos clave de la Ley 9024 y tiene como eje la simplificación de trámites y la incorporación de herramientas digitales”. En su intervención, destacó que “la intención del Poder Legislativo es facilitar la vida de los conductores, garantizando al mismo tiempo la transparencia y eficiencia en los controles viales”.

Uno de los cambios más relevantes se introduce en el artículo 40, que regula los requisitos documentales durante los controles viales. Desde ahora, los conductores podrán acreditar la licencia de conducir, la cédula de identificación del vehículo y el comprobante de seguro obligatorio en formato físico o digital, mediante las aplicaciones oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial o de las aseguradoras.

De este modo, ya no será obligatorio portar la versión impresa de dichos documentos, siempre que puedan ser exhibidos en soporte electrónico válido. Esta medida apunta a agilizar los procedimientos de fiscalización y a adaptarse a los sistemas digitales implementados en todo el país.

Asimismo, el artículo 43 fue modificado para simplificar la acreditación de la cobertura del seguro automotor obligatorio. A partir de esta reforma, los conductores podrán presentar la póliza, la credencial o el comprobante de pago en cualquier formato, eliminando la exigencia de documentación adicional o numeraciones específicas que dificultaban el cumplimiento del requisito.

“Esta nueva redacción evita demoras y sanciones injustificadas, al tiempo que garantiza que la autoridad de control pueda verificar de forma rápida y confiable la vigencia del seguro”, explicó Marcolini.

Cambios en el trámite por cambio de domicilio

Otra modificación significativa recae sobre el artículo 21, vinculado a la actualización del domicilio de los titulares de licencias de conducir. Hasta el momento, quienes cambiaban de residencia dentro de la provincia tenían un plazo de 90 días para gestionar la modificación, y en caso de no hacerlo, debían rendir nuevamente el examen de manejo.

Con la nueva normativa, ya no será necesario renovar la licencia por cambio de domicilio dentro del territorio provincial. El documento mantendrá su validez hasta la fecha establecida para su renovación, independientemente del municipio en el que resida el titular.

Esta modificación responde a la necesidad de evitar trámites repetitivos y aliviar la carga de trabajo de los municipios, que son los encargados de emitir y controlar las licencias a través de convenios con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, busca otorgar mayor coherencia al sistema de licencias unificado a nivel nacional.