El CEO de YPF se despegó de la propuesta de Mauricio Macri para ser jefe de Gabinete y dijo que el momento "no era lógico"

Horacio Marín dijo que la propuesta de Mauricio Macri fue “extemporánea” y reconoció que le resultó incómodo que su nombre sonara para la Jefatura de Gabinete.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, se refirió este martes a la propuesta que había hecho Mauricio Macri para que él asumiera la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos, y reconoció que la situación le resultó incómoda.

“No digo nada, capaz que el momento no era lógico, me parece extemporáneo. Porque ya teníamos jefe de Gabinete, me parece, pero lo veo como un ciudadano. O sea, no estoy hablando de la lectura política. Me sentí incómodo, por supuesto que me sentí incómodo”, expresó Marín al ser consultado sobre el tema en Radio Rivadavia.

Horacio Marín criticó a Mauricio Macri por proponerlo como jefe de Gabinete La propuesta de Mauricio Macri Las declaraciones del titular de YPF llegan luego del extenso comunicado que publicó Mauricio Macri en la red social X, donde reveló que durante su última reunión con Javier Milei en Olivos le había sugerido el nombre de Marín para reemplazar a Francos. En ese mismo texto, el exmandatario cuestionó la decisión del Gobierno de designar a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, calificándola como “desacertada”.

Macri sostuvo que Francos era “un hombre con capacidad y equilibrio” y explicó que su propuesta buscaba incorporar a “una persona idónea del equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos”, en alusión al actual presidente de YPF. “Horacio Marín reúne todas las condiciones por su experiencia previa”, afirmó.

El expresidente aclaró que “no logramos ponernos de acuerdo”, pero su planteo puso sobre la mesa el nombre de un referente clave del sector energético, cuya gestión en YPF se ha enfocado en el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión de las exportaciones.