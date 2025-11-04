Mauricio Macri: "El mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan"

El expresidente Mauricio Macri le marcó la cancha este martes a Javier Milei tras manifestar su desacuerdo por los cambios en el Gabinete. Sin nombrarlo directamente, el ingeniero aseguró que "el mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan" y pidió "tener más empatía". También reiteró su apoyo al Gobierno, pero aquejó que "ejercer liderazgos sin equipo se hace muy difícil".

La reflexión del líder del PRO se produjo en un panel del Foro ABECEB, donde compartió escenario con los exmandatarios Felipe Calderón (México) y Eduardo Frei Ruiz (Chile) para discutir el rol estratégico de América Latina en un mundo atravesado por una reconfiguración geopolítica. En ese marco, Macri apuntó contra los líderes con personalidades narcisistas, "a tal nivel que ya ni escuchan, no les importa lo que digan los demás, ellos van avanzando en su vida".

En ese sentido, el expresidente atribuyó el fenómeno a la "violencia con que hoy se comunica la sociedad en el debate de las ideas", haciendo foco en las redes sociales, lo cual produjo "un retroceso terrible en la oferta de liderazgos".

Luego, al ser consultado por su relación con Javier Milei, Macri ratificó que "el PRO ha apoyado como nunca en la historia de la política argentina al Gobierno para lograr no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría muy difícil" y sostuvo que así "va a seguir" haciéndolo, "pero en base a las ideas".

"En el PRO creemos, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir en los esquemas de decisión, se hace muy difícil", insistió.

De todas maneras, Macri reconoció que tiene "una muy linda relación humana" y con "muchas coincidencias" con Milei, pero remarcó la necesidad de "generar optimización de equipo para que las ideas se implementen en tiempo y forma".

"Hoy los argentinos han entendido en su enorme mayoría que este populismo nos ha arruinado y no quieren volver. Estamos buscando que realmente se abran las puertas a emprender, a la meritocracia, a la cultura del trabajo, a la integración con el mundo. Y en ese camino, el presidente nos va a encontrar siempre intentando colaborar", reiteró el ingeniero.

Sin embargo, repitió que "eso no significa que no piensen que hay cosas en las cuales se puede mejorar" y señaló que "las oportunidades de mejora en la implementación y en la negociación política que tiene el gobierno son enormes". "Hay que acelerar la mejora de las calidades de implementación y de negociación para lograr consenso, porque hoy en día el mundo de la política está fragmentada, está polarizada, no es fácil, pero es un ejercicio que hay que practicar", concluyó.