Pese a la "decepcionante" reunión con Javier Milei, Mauricio Macri ratificó su apoyo al Gobierno y minimizó la ruptura del PRO en Diputados
En diálogo con MDZ, el líder del PRO dijo que respaldará "las ideas liberales" que impulsa el presidente y sostendrá su alianza en el Congreso. Mauricio Macri habló de la jugada de Patricia Bullrich que le quebró el bloque.
En el marco de su disertación en el Foro Abeceb, evento que reúne a distintos líderes políticos y del mundo empresarial, el expresidente Mauricio Macri ratificó su apoyo al Gobierno, pese a la “decepcionante” reunión del último viernes con Javier Milei en la Quinta de Olivos.
En diálogo exclusivo con MDZ, el líder del PRO planteó que, a pesar del actual desencuentro con el mandatario libertario, el respaldo político seguirá. “Siempre vamos a apoyar las ideas liberales que creemos. En el Congreso también vamos a apoyar las reformas”, afirmó.
Acerca de la ruptura del bloque amarillo en Diputados, donde Patricia Bullrich llevó a siete legisladores a La Libertad Avanza, Macri respondió: “Estaban con Bullrich hace rato”. Consultado sobre si estaba molesto, evitó contestar y realizó un gesto de no importarle mientras se subía a su vehículo, en medio de su habitual custodia.
Antes de su participación en el panel que compartió con el expresidente de México, Felipe Calderón y su par de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Macri también hizo algunas referencias hacía Milei: “Lo que tenía que decir, ya lo dije”. El líder del partido amarillo hace referencia a su explosivo posteo contra Milei por su última cena en Olivos, en medio de la abrupta salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y el nombramiento de Manuel Adorni.
Video: las declaraciones de Mauricio Macri
Acerca de los dichos del exvocero y actual ministro coordinador, quien cuestionó las declaraciones del expresidente por desaprobar la decisión de Milei en su designación, Macri evitó polemizar y coincidió: “Más vale, el único presidente es el señor Milei”.
Durante su exposición en el evento, Macri no mencionó a Milei, pero generó suspicacia esta frase: "El mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan".
Luego, al ser consultado por su relación con Milei, Macri ratificó que "el PRO ha apoyado como nunca en la historia de la política argentina al Gobierno para lograr no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría muy difícil" y sostuvo que así "va a seguir" haciéndolo, "pero en base a las ideas".