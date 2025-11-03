La dura respuesta de Manuel Adorni a Mauricio Macri: "Me da pena"

El flamante jefe de Gabinete , Manuel Adorni , salió a responder las críticas de Mauricio Macri por su nombramiento y calificó de injustas la opinión del expresidente. Afilado, le “tomó el desafío” al líder del PRO y apostó por su buen desempeño en el nuevo cargo.

Tras los cambios en la estructura del gobierno de Javier Milei , Macri lamentó la salida de Guillermo Francos, señalando que el exvocero no cuenta con experiencia para desempeñarse en el puesto de ministro coordinador.

La respuesta del funcionario libertario no tardó en llegar, y este lunes en diálogo con A24 lanzó: “A mí me dio pena en lo personal, primero porque las pocas veces que me lo he cruzado siempre valoraba mi trabajo”.

“Yo estos dos años tuve mucha gestión. De hecho, una de las que más se achicó en el Estado y de la que más eficiente se hizo fue precisamente la Secretaría de Comunicación, que era un desastre en la época de Alberto”, remarcó Adorni.

En esa línea, consideró que “es muy injusto prejuzgar antes de que las cosas pasen”, y añadió: “Con ese criterio, debería ser presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que gobernaron 20 años. Si fuese por una cuestión de experiencia, me parece que es bastante injusto”, cerró.

La crítica de Mauricio Macri a Manuel Adorni

En medio del enojo por su trunca reunión con Milei, Macri expresó en X que “la idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”. Luego, apuntó directamente contra el nombramiento de Adorni en la Jefatura de Gabinete.

Tuit Macri 1

“La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, lanzó, confesando que su idea era reemplazarlo “por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos”.

“A esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”, agregó, el expresidente y remató: “Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”.

Tuit Macri 2

Salió Manuel Adorni, ¿quién lo reemplaza?

Respecto a su rol de vocero presidencial, que quedó vacante desde este lunes, Adorni deslizó: “Yo creo que no vamos a tener vocero”, y explicó que seguramente absorba esa tarea desde su nuevo rol como jefe de Gabinete.

No obstante, aclaró que seguramente haya cambios en la forma en que desempeñaba ese rol. Por ejemplo, indicó que las conferencias de prensa serán menos recurrentes, pero seguirá siendo el responsable de comunicar los temas importantes a la comunidad.

En tanto, el cargo oficial de secretario de Comunicación y Medios será ocupado por Javier Lanari, ex subsecretario de Prensa, área que pasará a depender de Jefatura de Gabinete.