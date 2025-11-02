El apoyo del gabinete de Javier Milei a Manuel Adorni tras las críticas de Mauricio Macri: "Por las ideas de la libertad"
Luego de que Mauricio Macri criticara la decisión de Javier Milei de nombrar a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, dos funcionarios claves salieron a apoyar al vocero.
Después de una breve cena en la quinta de Olivos con Javier Milei, Mauricio Macri publicó en redes sociales un duro mensaje en el que criticó la decisión del presidente de designar a Manuel Adorni como reemplazo de Guillermo Francos. Tras esto, dos miembros claves del gabinete salieron a apoyar a su nuevo jefe.
Uno de ellos fue Federico Sturzenegger. En su cuenta de X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado escribió: "Decía Fernando Henrique Cardoso que gobernar es explicar, explicar y explicar. Lo recuerdo para dimensionar una de las virtudes de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete".
Por otro lado, Sandra Pettovello compartió una foto en la que posó junto al todavía vocero de Javier Milei y el presidente, y comentó: "Sin pausa, trabajando por las IDEAS de la libertad para hacer grande la Argentina".
El duro mensaje de Mauricio Macri
En sus redes sociales, el expresidente había contado que, durante su visita a la quinta de Olivos, habló con Milei "sobre los temas pendientes". Sin embargo, "no lograron ponerse de acuerdo".
A su vez, lamentó "la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro".