Manuel Adorni

El apoyo del gabinete de Javier Milei a Manuel Adorni tras las críticas de Mauricio Macri: "Por las ideas de la libertad"

Luego de que Mauricio Macri criticara la decisión de Javier Milei de nombrar a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, dos funcionarios claves salieron a apoyar al vocero.

Federico Sturzenegger es uno de los que apoyó a Manuel Adorni.

Después de una breve cena en la quinta de Olivos con Javier Milei, Mauricio Macri publicó en redes sociales un duro mensaje en el que criticó la decisión del presidente de designar a Manuel Adorni como reemplazo de Guillermo Francos. Tras esto, dos miembros claves del gabinete salieron a apoyar a su nuevo jefe.

Uno de ellos fue Federico Sturzenegger. En su cuenta de X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado escribió: "Decía Fernando Henrique Cardoso que gobernar es explicar, explicar y explicar. Lo recuerdo para dimensionar una de las virtudes de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete".

Por otro lado, Sandra Pettovello compartió una foto en la que posó junto al todavía vocero de Javier Milei y el presidente, y comentó: "Sin pausa, trabajando por las IDEAS de la libertad para hacer grande la Argentina".

La foto que compartió Sandra Pettovello junto a Manuel Adorni y Javier Milei.

El duro mensaje de Mauricio Macri

En sus redes sociales, el expresidente había contado que, durante su visita a la quinta de Olivos, habló con Milei "sobre los temas pendientes". Sin embargo, "no lograron ponerse de acuerdo".

"La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa". "La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa".

A su vez, lamentó "la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro".

