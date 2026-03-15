Tras la polémica por los dichos del jefe de Gabinete, la cuenta oficial del organismo publicó un video que parodia la situación con un grupo de albañiles.

Manuel Adorni estuvo en la portada de medios locales y nacionales, pues el político sorprendió a la sociedad argentina con sus dichos. Como es de público conocimiento, el jefe de Gabinete defendió a su esposa, Bettina Angeletti, luego del viaje de la mujer en el avión junto a la comitiva presidencial.

Tras argumentos tales como, "deslomado" en el trabajo, necesitaba de su "compañera de vida" para el viaje a Nueva York, y "pagó con su plata y no con la del Estado"; el enojo la y decepción fueron instantáneos. Aunque el exvocero presidencial rectificó sus dichos, la reacción llegó tarde y las redes tomaron partido de la situación.

El video que siguió la polémica Embed - El video con el que el Ministerio de Hábitat destrozó a Manuel Adorni: "¿Deslomarse? ¡Esto es trabajar!" En las últimas horas, fue el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de Buenos Aires el que no dejó pasar la oportunidad para realizar una "parodia" de las palabras del político. En un video, el cual comienza con el enfoque de un albañil en la mitad de su cara, una frase no pasa desapercibida: "¿Deslomarse?, esto es trabajar".

Con la canción "NUEVAYoL" de Bad Bunny, un grupo de albañiles se mostró trabajando y realizando diversas tareas. Entre risas, expresiones, mezclas, bailes y poses, el mensaje fue más que claro. El video llegó a las distintas redes sociales y los comentarios apoyaron la iniciativa.