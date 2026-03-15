En la mesa de Mirtha Legrand, La One se hizo eco de los rumores que circulan en redes y vinculan la presencia de Bettina Angeletti en el avión presidencial con una supuesta infidelidad.

Durante la emisión del programa de Mirtha Legrand, el uso de recursos del Estado en tiempos de ajuste económico era el foco de indignación de invitados como Coco Sily y Verónica Llinás. Sin embargo, Moria Casán desvió el eje del debate hacia el terreno personal del actual jefe de Gabinete y exvocero presidencial, Manuel Adorni.

Apelando a su característico estilo frontal, la diva soltó una versión que asegura haber leído en internet momentos antes de salir al aire: el viaje habría sido un favor del funcionario hacia su esposa para agasajarla tras, supuestamente, haber mantenido una relación con una amante.

La palabra de Casán Embed - La fuerte acusación de Moria Casán contra Manuel Adorni en la mesa de Mirtha Legrand: "Una amante" Aunque la propia Casán se encargó de aclarar que no le consta la veracidad de esta información, su comentario le dio voz en la televisión abierta a una teoría que ya circulaba con fuerza en la plataforma X. Allí, cuentas muy activas sugerían que la invitación, al no representar un costo extra de traslado para el Gobierno, funcionaba como una maniobra de redención matrimonial. Naturalmente, este rumor se mantiene en el terreno de las especulaciones y no cuenta con confirmación alguna por parte de los involucrados.

Más allá del ruido mediático generado por las supuestas infidelidades, el verdadero foco de conflicto para Adorni radica en su propia inestabilidad discursiva a la hora de dar explicaciones oficiales. En un primer momento, durante una tensa entrevista televisiva con Eduardo Feinmann, el funcionario intentó naturalizar la situación asegurando que él iba a "deslomarse" trabajando en Estados Unidos y simplemente quería que su compañera estuviera a su lado.