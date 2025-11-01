Baby Etchecopar increpó a Manuel Adorni: "Es preferible no verte para que no nos dé pánico"

Un día antes de que el funcionario ascendiera a jefe de Gabinete, el conductor lo descalificó con contundentes palabras.

Baby Etchecopar arremetió contra Manuel Adorni, un día antes de que el vocero presidencial se convirtiera en el nuevo jefe de Gabinete. El conductor se refirió a las tensiones internas en el oficialismo, y fue contundente contra el funcionario que ascendió a lo más alto de la cúpula del poder.

Este jueves, Etchecopar se refirió en el comienzo de su editorial a la visita de Javier Milei a los estudios de A24, donde el mandatario compartió un mano a mano con Pablo Rossi, justo en el horario previo al del ciclo Basta Baby. "¿Hace falta 40 camionetas, 200 policías, francotiradores? La verdad que no hace falta. Yo me acordaba cuando Javier venía acá, venía solito, pobre. Me acuerdo que me lo encontraba de noche en esos estudios pedorros donde se hacen programas de cable, que él iba con la carpetita a hablar, con el trajecito a rayas. Digo, qué raro, qué cambio", cuestionó el periodista sobre el gran dispositivo de seguridad alrededor del Presidente.

Luego, al referirse a las ínfulas de Manuel Adorni, Baby Etchecopar disparó: "Mirá Adorni, vos para dar plastilina tenés que estudiar todo el verano. Vos agradecé en el lugar que te pusieron que es una carambola, mirá que te conocemos bien acá".

Siguiendo con sus dardos contra el flamante jefe de Gabinete, el conductor redobló: "Es una carambola que vos estés en el Gobierno, es preferible no verte para que no nos dé pánico, porque si este pibe maneja algo. Además, tenés una grande, está más sencillo el Presidente que vos".

Los dichos de Baby Etchecopar corresponden al editorial del jueves, ya que los viernes su programa no sale al aire. Seguramente, el lunes próximo el periodista seguirá en su diatriba contra Manuel Adorni, ya que la figura de A24 siempre consideró a Gullermo Francos, quien renunció a su cargo como jefe de Gabinete tras tensiones internas dentro del oficialismo, como uno de los funcionarios más rescatables del círculo rojo de Javier Milei.