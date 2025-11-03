Día de estreno en la Casa Rosada: Javier Milei reunió a su nuevo Gabinete para marcar el rumbo de las reformas

Tras un frenético fin de semana de renuncias y designaciones, el presidente Javier Milei reunió a su nuevo Gabinete con el debut de Manuel Adorni como ministro coordinador y Diego Santilli al frente de Interior. Así, el libertario dio inicio a la segunda etapa de su Gobierno tras el triunfo electoral con una serie de proyectos en la mira y una incógnita por resolver: cómo se distribuirá el poder entre Karina Milei y Santiago Caputo.

Ya en sus tiempos como vocero, Adorni solía ser uno de los primeros funcionarios en llegar a Balcarce 50 y hoy, en su primer día como jefe de Gabinete, no podía ser distinto. El flamante ministro coordinador cruzó las puertas del Palacio de Gobierno antes de las 8. Una hora después haría lo propio Javier Milei, y 15 minutos después fue Santilli quien cruzó el salón de los bustos en su debut como ministro. El encuentro comenzaría puntual a las 9.30 y se extendería hasta las 10.40.

Al tridente se sumaron los ministros Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Cancillería), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia); la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el asesor Santiago Caputo. Así, el único ausente fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que tenía agenda en Madrid.

Para reforzar la idea del relanzamiento de la gestión, los funcionarios eran recibidos en la alfombra roja del ingreso principal por un fotógrafo, que se encargó de retratarlos individualmente. Los únicos que le escaparon a la cámara fue el consultor espectral y la pluma legal del presidente, Ibarzabal Murphy.

El nuevo cónclave del Ejecutivo está marcado por la salida del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien decidió dar el paso al costado el viernes pasado , en medio de una batalla por el control de la conducción política del Gobierno que alimentaba las versiones de su renuncia. En su lugar, el presidente designó a su vocero, Manuel Adorni, un hombre leal a Karina Milei. Así, la maniobra empoderó a su hermana, la gran capitalizadora del triunfo electoral, y frenó el ingreso de Santiago Caputo al Gabinete.

En paralelo, Karina también propuso el nombre del 'Colo' Santilli para reemplazar a Lisandro Catalán como principal interlocutor con los gobernadores y los legisladores de la oposición, según oficializó luego el propio Javier Milei. Ese era otro de los roles que llevaba adelante el asesor sin cargo, lo cual explica buena parte de los roces con Guillermo Francos.

El nombre de Santilli es más digerible para el sector de Caputo antes que, por citar un ejemplo, un Eduardo 'Lule' Menem, alguien muy enemistado con el consultor. Sin embrago, la figura del PRO que dio el batacazo en la provincia de Buenos Aires tiene un peso político importante y llega con envión, por lo que no sería alguien al que el asesor podría "decirle qué hacer".

En ese contexto, el rol de Santiago Caputo en esta nueva etapa del Gobierno queda en un escenario brumoso. "Ahora sigue todo como estaba. Él va a estar desde afuera, que en definitiva era lo que quería y hay que ver cómo se acomodan los roles", aseguró a MDZ una fuente que conoce los susurros que circulan por Balcarce 50.

Tiempo de reformas y algunos cambios pendientes

En el mientras tanto, desde las provincias los gobernadores reclamaron tener interlocutores claros y con poder de decisión para poder negociar con el Gobierno de ahora en adelante, con una primera parada que incluye el Presupuesto 2026 y una serie de reformas como la laboral, la tributaria y la del código penal. En Casa Rosada ya confirmaron que el abanico de temas se tratará en sesiones extraordinarias en el Congreso y para eso necesitan reunir una mayoría.

Con ese objetivo, el presidente encabezó el jueves pasado un encuentro con 20 gobernadores y vicegobernadores que recordó al Pacto de Mayo firmado el 9 de julio de 2024 en Tucumán para comenzar a trabajar en esos consensos. Sin embargo, con la salida del funcionario que había organizado el encuentro, resta definir cómo será la dinámica de ahora en adelante.

Otro vínculo atravesado por la incertidumbre es el de Mauricio Macri, quien se reunió el viernes pasado con Javier Milei para cenar milanesas en Olivos, pero se vio sorprendido por la salida de Francos y manifestó su desilusión por la designación de Manuel Adorni, a quien apuntó por su "falta de experiencia", al frente de la jefatura de Gabinete. Para ese lugar, el líder del PRO veía con buenos ojos al presidente de YPF, Horacio Marín.

Noticia en desarrollo...