Javier Milei reunió a todo el Gabinete con los gobernadores en busca de una postal de gobernabilidad

Luego del gran triunfo electoral del domingo, Javier Milei prometió convocar a los gobernadores no kirchneristas para comenzar a trabajar sobre las inminentes reformas que enviará al Congreso. El cónclave ocurre este jueves desde las 17 en la Casa Rosada , donde el presidente sumó a todo su Gabinete para una foto que buscará ser una postal de gobernabilidad de cara a la segunda mitad de su mandato.

El encargado de cursar las invitaciones a las provincias fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , quien iba a ser uno de los funcionarios en escoltar al presidente a la reunión junto con su mano derecha y ministro del Interior, Lisandro Catalán , y su par de Economía, Luis Caputo .

Sin embargo, esta mañana el ministro coordinador -que viene de descartar contundentemente las "operaciones de baja estofa" sobre su desplazamiento- le sugirió a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, sumar a todo el Gabinete al encuentro en la búsqueda de una foto institucional que marque el rumbo para la segunda etapa del Gobierno libertario.

Así, se incorporaron al encuentro la propia Karina Milei , el vocero Manuel Adorni , el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud). La invitación incluyó al asesor presidencial Santiago Caputo, protagonista de crecientes tensiones con Guillermo Francos en el marco de su próxima "formalización" en el Gabinete, todavía con un rol incierto.

En cuanto a los gobernadores, la convocatoria incluyó a los 18 que participaron de la firma del Pacto de Mayo, aquel 9 de julio de 2024 en Tucumán, con la adición del santacruceño de Provincias Unidas Claudio Vidal (que no pudo asistir pero firmó después) y el pampeano del PJ Sergio Ziliotto.

El presidente Javier Milei decidió sumar a todo su Gabinete a la reunión con los gobernadores.

"Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial. Oficialismos que son actores racionales, pro-capitalistas, y a los que uno más uno les da dos. Es por eso que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo", había manifestado Milei el domingo en el Hotel Libertador.

Milei junto a gobernadores en el Pacto de Mayo Milei junto a gobernadores en el Pacto de Mayo

De esa manera, forman parte de la partida los 6 gobernadores de Provincias Unidas Carlos Sadir (Jujuy), Maxmiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes) y el mencionado Claudio Vidal; y los aliados Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hebe Casado (vice de Mendoza en representación de Alfredo Cornejo), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis).

También asistirán los no alineados Alberto Weretilneck (Río Negro), Zulema Reina (vice de Neuquén en nombre de Rolando Figueroa), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones); y los peronistas no kirchneristas Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

En la previa, el catamarqueño Raúl Jalil, que acudió temprano a Balcarce 50 para reunirse con Lisandro Catalán y firmar la renovación de un convenio con el Banco Nación, le aseguró a MDZ que "ha sido una buena decisión del presidente llamarlos, pero hay que escuchar", en alusión a las distintas realidades de cada sector.

Raúl Jalil en Casa Rosada MDZ/Nicolás Gallardo

Los excluidos

Quienes no fueron tenidos en cuenta son los gobernadores kirchneristas como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

"No vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el momento que vive Argentina. No vamos a obtener consenso. Quizás otra reunión con él pueda darse en otro momento sobre algún tema concreto de la Provincia. Eso lo digo como jefe de Gabinete", consideró Guillermo Francos.

La decisión motivó el enojo de Kicillof, quien cuestionó haber sido dejado de lado teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires representa al 40% del país. "Sé que el Gobierno está construyendo la foto que les pidieron Trump, Bessent, Bennet. Comete un error el presidente, el Gobierno porque no invitan a algunos gobernadores. Mi intención es intercambiar respetuosamente, seriamente... no me pueden achacar insultos ni maltratos, no lo hice con el presidente, pese a que él lo tiene por deporte, lo hizo con mucha gente, yo soy número fijo para el insulto", aquejó Kicillof.

Axel Kicillof en La Plata X

Una agenda reformista y un pedido de Estados Unidos

Con el encuentro, Milei apuesta a cumplir una promesa que le hizo a la Casa Blanca de construir una amplia base de gobernabilidad, para luego avanzar con los primeros pasos de su agenda reformista. En ese sentido, aparecen en el horizonte como primeros puntos a discutir el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria.

En el oficialismo, tenían la intención de convocar a sesiones extraordinarias y poder sancionar esas leyes con la nueva composición del Congreso, donde de garantizarse las alianzas con el PRO y los radicales con peluca, el oficialismo tiene la primera minoría con 110 bancas.

Sin embargo, para alcanzar las 129 necesarias para el quórum y la aprobación de leyes comunes, el diálogo con las provincias -que controlan alrededor de 30 voluntades- es fundamental. En la previa de las elecciones, la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores atravesó su peor momento producto de los enfrentamientos electorales en sus distritos y la escasez de recursos y obra pública. Sin embargo, los mandatarios se han mostrado abiertos a acompañar las reformas del oficialismo, si sus reclamos son escuchados.

De todas maneras, el contundente resultado electoral del domingo mojó la pólvora de muchos de los gobernadores que querían presionar al Gobierno tras haber obtenido magros números en sus distritos. Con ese panorama, envalentonado por el triunfo, el oficialismo apuesta a comerse la cancha legislativa, al menos mientras el viento a favor dure.