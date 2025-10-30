"Macri nunca me pidió nada": Javier Milei elogió a Mauricio Macri de cara a su próxima reunión

El Presidente elogió a Mauricio Macri, aseguró tener un vínculo de respeto y dejó abierta la posibilidad de una cooperación entre La Libertad Avanza y el PRO.

Javier Milei destacó su buena relación con el expresidente Mauricio Macri y valoró su rol como figura con experiencia política. En una entrevista televisiva, el primer mandatario no descartó una mayor cooperación entre ambos espacios políticos.

“¿Cuál es el problema? Si él también quiere una Argentina mejor”, respondió Milei al ser consultado sobre la posibilidad de que Macri impulse un candidato del PRO en las elecciones presidenciales de 2027. Además, confirmó que este viernes mantendrán una reunión personal: “Mañana vamos a hablar. Yo lo que pondero mucho de Mauricio Macri es que él siempre se acercó con generosidad y me aportó elementos de su experiencia. Algunos los tomé, otros no los tomé”.

Javier Milei y la posibilidad de incorporar funcionarios del PRO El Presidente dejó abierta la posibilidad de incorporar dirigentes del PRO a su gestión, aunque aclaró que la etapa actual del Gobierno es distinta. “Esa era la etapa de la estabilización, ahora es la etapa del crecimiento”, explicó. En ese sentido, resaltó que el expresidente “nunca me pidió nada. Me ha hecho sugerencias, entiendo que hay cosas que me gustaría que funcionen mejor y si él tiene la llave…”, dijo, dejando entrever su disposición a escuchar y sumar ideas que fortalezcan su programa económico.

En paralelo, Milei también analizó el resultado del encuentro con los gobernadores no kirchneristas en la Casa Rosada. Agradeció a “cada uno de los gobernadores por respetar lo que pidieron más de dos tercios de los argentinos de no volver al pasado, de ir al camino de la libertad”, y consideró que participar del cónclave “es un gesto que habla bien de ellos”. El mandatario señaló que “el equilibrio fiscal está consensuado” y que “había acuerdo total”, aunque reconoció que “la discusión es en el cómo”.