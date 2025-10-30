El saludo de Volodimir Zelenski a Javier Milei por las elecciones: "Tenemos muchos proyectos juntos"

En su mensaje, Volodímir Zelenski marcó la necesidad de una agenda de trabajo en conjunto entre Argentina y Ucrania.

El saludo de Volodímir Zelenski a Javier Milei “Felicité a Javier por la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias. La Argentina está haciendo mucho para fortalecerse y sinceramente deseamos que siga avanzando en la implementación de todas las reformas necesarias”, escribió Zelenski en su cuenta de X.

El mandatario ucraniano contó que mantuvo “una conversación cordial” con Milei y que lo invitó a visitar Ucrania “para continuar el diálogo y abordar las principales perspectivas de desarrollo de las relaciones entre nuestros países”.

“Tenemos muchos proyectos que podemos llevar a cabo juntos. Nuestros equipos permanecerán en contacto. ¡Gracias!”, cerró Zelenski en su publicación.

El saludo de Donald Trump a Javier Milei El primero en felicitar al libertario fue el jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, quien saludó a Javier Milei "por su aplastante victoria en Argentina". "¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él", insistió. Inmediatamente, el presidente le agradeció a Trump "por confiar en el pueblo argentino".