Municipio por municipio: dónde fue el resultado más aplastante de La Libertad Avanza

La alianza oficialista arrasó en las elecciones legislativas y fue la más votada en 16 de los 18 municipios. En algunos sacó una ventaja de hasta 40 puntos.

La alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza obtuvo un triunfo histórico en las elecciones legislativas de este domingo. El frente oficialista alcanzó el 53,63% de los votos para la lista de candidatos a diputados nacionales que encabezó Luis Petri y fue la fuerza más votada en 16 de los 18 municipios.

La Libertad Avanza superó el 50% de los votos en 11 departamentos, logrando sacar una ventaja superior a los 30 puntos sobre el peronismo en algunos de ellos y en un municipio del Gran Mendoza traspasó la barrera de los 60 puntos.

Luján de Cuyo fue la comuna en la que mejor performance electoral tuvo el espacio libertario logrando el 60,84% de los votos y aventajando por 42 puntos al peronismo.

El podio de los municipios con mejor desempeño de la alianza oficialista fueron Capital, con el 57,93% de los votos, y Guaymallén, con el 57,37% de los sufragios. En ambos departamentos la diferencia respecto al segundo fue de 38 puntos.

Sin embargo, el huracán libertario no arrasó en todo el territorio mendocino. Hubo dos municipios del Este que se convirtieron en los únicos bastiones peronistas. Se trata de Santa Rosa y La Paz en las que Fuerza Justicialista Mendoza fue el espacio más votado.