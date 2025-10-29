"Shock minero": los dos grandes anuncios que dio Alfredo Cornejo para la minería

El gobernador Alfredo Cornejo anunció este miércoles el ingreso a la Legislatura del proyecto de ley de regalías mineras y la incorporación de nuevas áreas de exploración en el Distrito Minero Occidental de Malargüe, la etapa III, en la misma jornada en la que también se le dio el visto bueno a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino , conocido como "proyecto San Jorge", que deberá ser analizado y ratificado o no por la Legislatura.

Los anuncios se dieron en la apertura del evento Argentina Mining Cuyo, que se realiza en la Nave Cultural y donde Mendoza es sede. Además de Cornejo, participaron el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; y la ministra de Energía, Jimena Latorre.

En ese marco, Cornejo resaltó la "alta institucionalidad" y sostenibilidad ambiental de la provincia, que es la que debe primar también en el área minera.

“Estamos ingresando el proyecto de ley de regalías mineras a la Legislatura, junto con la Declaración de Impacto Ambiental, de la cual le habló el intendente y el secretario de Minería”, afirmó Cornejo, quien recordó los discursos de Suarez y Lucero.

Y agregó que ese proyecto de ley de regalías mineras se debatirá en primer lugar en la Cámara de Diputados, a su vez que marcó que "también estamos fortaleciendo el proyecto del fondo compensador ambiental dentro de esa legislación”.

argentina mining (3) Alf Ponce/MDZ

El mandatario explicó que el principio que guía la iniciativa “sigue siendo la prevención, los procesos y que la fiscalización estén dirigidos a evitar el daño en cualquier actividad extractiva”. En ese sentido, destacó que la norma “está en el marco de la Ley Bases que se aprobó el año pasado y que tiene un capítulo de minería”.

Cornejo insistió en que la minería puede desarrollarse con controles estrictos en términos ambientales, al señalar: "Nadie meta miedo con que se va a destruir el ambiente con esta actividad, porque muy por el contrario, ya estamos explicando que contribuye a mejorar la electromovilidad y a mitigar el cambio climático en el mundo”, sostuvo.

Y subrayó que “ya estamos tomando todos los recaudos institucionales para cuidar el ambiente en actividades extractivas, que ya hacemos en Mendoza y vivimos hace mucho tiempo del petróleo, tan extractiva como la minería, y sin embargo, convivimos con ella desde hace setenta u ochenta años”.

Malargüe Distrito Minero Occidental II y III

Además del proyecto de regalías, Cornejo anunció que están "incorporando a la Legislatura el Distrito Malargüe Occidental II”, que comprende “27 nuevos proyectos para que la Legislatura los autorice para la exploración”.

El Gobernador explicó que “la tasa de éxito de exploración es baja, es una actividad de grandes inversiones con alto riesgo”, y por eso “necesitamos explorar más y tener muchos más proyectos aprobados por la Legislatura, y algunos de ellos darán resultados muy concretos”.

argentina mining (1) Rodrigo D' Angelo/MDZ

Asimismo, adelantó un nuevo paso en la ampliación del área minera provincial: “Arrancamos hoy día, después de una aprobación que obtuvimos, el ingreso a la Dirección de Minería y a la Dirección de Ambiente del Distrito Minero Occidental Malargüe III”.

Según precisó, este nuevo bloque “tiene 71 proyectos cubriendo 87 propiedades, y cada uno de ellos será evaluado minuciosamente antes de obtener la vía libre en procesos técnicos, transparentes y participativos con audiencias públicas”.

"Alta institucionalidad" y "reglas claras" en Mendoza

En su discurso, Cornejo destacó que la provincia ofrece condiciones de seriedad y previsibilidad para las inversiones, particularmente con la minería mtelífera, actividad que ha generado controversias en la sociedad.

“Ofrecemos alta institucionalidad, y también tenemos cobre. Si ofreciéramos alta institucionalidad y no tuviésemos un gramo de minerales críticos, les creo. Pero con esta alta institucionalidad, los inversores tienen garantizado que las reglas se mantendrán esté quien esté en el gobierno”, remarcó.

argentina mining HEBE CASADO Alf Ponce/MDZ

Por último, señaló que la provincia busca convertirse en un polo de financiamiento para proyectos mineros: “Queremos que Mendoza sea un hub financiero para apalancar inversiones de empresas locales y nacionales. No solo tiene minerales, sino un entorno para financiar esos proyectos”.