El embajador en Brasil dijo que no hubo argentinos afectados en Río de Janeiro y aclaró las recomendaciones para viajar

El embajador argentino en Brasil , Daniel Raimondini, informó este miércoles que la "trágica situación" que atraviesa Río de Janeiro luego del mega operativo contra el Comando Vermelho no afectó a ningún ciudadano argentino y aclaró cuáles son las recomendaciones y precauciones vigentes para viajar a la ciudad brasileña.

"Lentamente la ciudad está volviendo a la normalidad, después de los enfrentamientos de ayer y la gran cantidad de personas fallecidas", aseguró Raimondini en diálogo con TN, y agregó: "Esta situación tan trágica no ha afectado a ningún ciudadano argentino".

Hasta el momento, se registraron al menos 120 muertos y más de 80 personas detenidas por el gran operativo que se realizó el martes contra el CV en los complejos de Alemão y Penha, ubicados en la zona norte de Río de Janeiro.

En ese sentido, el diplomático explicó que el enfrentamiento entre la Policía y el grupo narcoterrorista ocurrió en una zona puntual, alejada de los centros turísticos y el centro histórico de la ciudad, que y la afectación fue más desde el punto de vista logístico.

"Bloqueos en diversas arterias por los problemas de la logística del transporte que se vio interrumpida, cierre preventivo de comercios, pero en la zona donde suele haber compatriotas en Río de Janeiro no hubo incidentes ni ninguna situación que lamentar", reiteró.

La situación en Río de Janeiro

En ese marco, ante la consulta de cuáles eran las recomendaciones de la Embajada argentina sobre viajar a Río de Janeiro, Raimondi sostuvo que la situación de la ciudad "siempre es compleja del punto de vista de la seguridad" y que "los argentinos que deciden viajar por vacaciones o cuestiones familiares saben que hay que tener recaudos y precauciones".

Sin embargo, consdieró que este episodio se trató de "una situación muy puntual que está concluyendo y sus efectos están terminando", por lo que manifestó que no cree que haya que emitir ninguna alerta especial adicional a las habituales. "No hay inconvenientes adicionales a los que suele haber habitualmente en Río de Janeiro", insistió.

El Comando Vermelho en la región

De acuerdo al diplomático, el conflicto forma parte de una disputa territorial en distintas favelas dentro de Río, donde intervienen el Comando Vermelho y otra organización llamada Tercero Comando Puro (TCP), los cuales protagonizan enfrentamientos entre ellos por el dominio de las regiones. "Eso está ocurriendo focalizado dentro de esas favelas", afirmó.

En paralelo, consultado por la presencia del Comando Vermelho en la Argentina, Raimondi aclaró que no tiene información precisa sobre operaciones del grupo en el país, pero aclaró que ese tipo de bandas tienen ramificaciones internacionales en la región y "posiblemente" tengan presecia en la Triple Frontera.