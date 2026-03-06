El calvario de la abogada argentina detenida en Brasil: falta de plata, amenazas y un futuro incierto

El miércoles pasado comenzó a circular la noticia de que la causa contra Agostina Páez , la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas contra un trabajador de un bar en Brasil , iba a ser elevada a juicio. Sin embargo, el abogado de la joven negó que sea cierto.

En las últimas horas, Carla Junqueira abogada de Páez, habló sobre el calvario que está viviendo hoy en día Agostina . Cabe destacar que la joven se encuentra cumpliendo prisión preventiva en Río de Janeiro bajo cargos de injuria racial. Además, permanece monitoreada con una tobillera electrónica y tiene prohibido abandonar el país.

En diálogo con C5N, Junqueira explicó que el juez debe resolver si eleva la causa a juicio y si da lugar o no a los pedidos de la defensa. “Se presentó la defensa a la acusación con varios puntos. Uno de ellos, fue un pedido para que ella pueda continuar el proceso en Argentina”, indicó la abogada. Dicho pedido fue presentado dadas las circunstancias que está viviendo: “La vulnerabilidad, la falta de plata y las amenazas”.

En los últimos días, Páez denunció haber recibido amenazas a través de redes sociales. Entre ellos: “cuidado al caminar sola”, “sudaca muerta de hambre” y “ojalá que te maten”.

Páez está imputada por el delito de injuria racial.

“Queremos que ella vuelva a Argentina”, expresó. Sin embargo, Junqueira reveló que “la fiscalía se manifestó contrariamente a este pedido, ya que entienden que este traslado va a ser que el proceso se alargue”. En los próximos días se espera la resolución del juez.

Por último, Junqueira apuntó fuertemente contra las autoridades argentinas: “Hace falta una movida del Gobierno argentino más allá de una mera asistencia consular”.

El confuso incidente

Desde mediados de enero, Páez se encuentra retenida en Brasil tras protagonizar un altercado en un bar donde fue filmada cuando realizaba gestos que simulaban ser un mono frente a los empleados del establecimiento.

El video que complica a la abogada

Los gestos racistas de la turista argentina en Brasil Los gestos racistas de la turista argentina en Brasil

El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas. Páez relató que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la justicia brasileña.