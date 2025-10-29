Patricia Bullrich posó en Casa Rosada junto a Alejandra Monteoliva, su candidata para el Ministerio de Seguridad

A poco más de un mes de su llegada al Senado de la Nación, Patricia Bullrich se mostró este miércoles en la Casa Rosada junto a su segunda, Alejandra Monteoliva , quien es la gran candidata a ser su sucesora al frente del Ministerio de Seguridad. También circuló por Balcarce 50 el ministro de Defensa, Luis Petri, otro de los funcionarios próximo a dejar su cargo tras haber sido electo diputado nacional por Mendoza.

La presencia de Bullrich en el Palacio de Gobierno junto a su secretaria de Seguridad pareció ser una ratificación de la versión que MDZ anticipó este lunes de que Monteoliva se hará cargo del Ministerio tras la salida de su superior . Esta había sido una de las condiciones que Bullrich le había puesto al presidente Javier Milei para aceptar la candidatura en la Ciudad de Buenos Aires. "Patricia compitió y sacó el 50% de los votos. ¿Cómo le decís que no?", comentaban en Balcarce 50 esta semana.

Sin embargo, la decisión final la tendrá el presidente, que el lunes remarcaba que la sucesión en la cartera ya estaba definida pero se negó a brindar el nombre.

En ese contexto, la dupla de Bullrich y Monteoliva apareció cerca de las 12 en el balcón que da al Patio de las Palmeras con el objetivo de reunirse con el asesor Santiago Caputo en su despacho, en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada. Al cónclave se sumó el ministro de Defensa, Luis Petri, con quien Milei dijo que debía discutir los detalles de quien heredaría su ministerio.

En Balcarce 50 señalaban que el radical cuenta con una funcionaria de confianza en su equipo, su actual jefa de Gabinete, Luciana Carrasco, pero otras voces del Gobierno aclaraban que la situación del mendocino no era igual que la de Patricia Bullrich, "más allá de que le fue muy bien en la elección", y ponían en duda que pudiera elegir a su reemplazo.

La eventual llegada de Monteoliva y de quien designen en Defensa conformarán el segundo movimiento dentro del Gabinete luego de la designación del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, al frente de la Cancillería en lugar de Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia en medio de un fuerte conflicto con el asesor Santiago Caputo.

Si bien el anuncio de Quirno llegó rápidamente y antes de las elecciones -Milei le tomó juramento este martes-, el presidente decidió pausar momentáneamente otros anuncios apoyado por el triunfo electoral.

Entre los principales cambios que debe definir el libertario también se encuentra la situación de Justicia, donde continúa al frente -pese a su intento de renuncia- el ministro Mariano Cúneo Libarona; la del portavoz Manuel Adorni, quien debe asumir como legislador porteño en diciembre; y la del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien ya dijo que si el presidente decidiera pedirle dar un paso al costado, no tiene interés en asumir dentro de otra área del Estado.

Algunas de las versiones que circulan refieren a una posible llegada de Adorni a la jefatura de Gabinete, y se especula con el rol formal que Milei prometió para el asesor Santiago Caputo. Hay quienes dicen que el consultor podría recibir un potenciado Ministerio del Interior.