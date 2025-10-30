Milei destacó avances tras la reunión con gobernadores y habló de "acuerdos con matices"

Javier Milei se reunió con los gobernadores en la Casa Rosada luego del triunfo del 26 de octubre en las elecciones legislativas. A propósito, el Gobierno convocó a un encuentro en Balcarce 50 con el fin de abordar las próximas reformas que el Ejecutivo busca impulsar.

El presidente Javier Milei agradeció a “cada uno de los gobernadores por respetar lo que pidieron más de dos tercios de los argentinos de no volver al pasado, de ir al camino de la libertad”, al abrir la reunión con los mandatarios provinciales. En ese sentido, consideró que haber asistido al encuentro “es un gesto que habla bien de ellos”, destacando la voluntad de diálogo de los dirigentes presentes.

En una entrevista con Pablo Rossi en los estudios de A24, el mandatario explicó que durante la reunión “el equilibrio fiscal está consensuado” y aseguró que “había acuerdo total”, aunque aclaró que “la discusión es en el cómo”. Además, resaltó que hubo “consenso absoluto” en torno a la reforma laboral, uno de los ejes centrales del paquete de medidas que el Ejecutivo planea impulsar.

Milei también se refirió al debate sobre la distribución de fondos federales y aclaró que no se incluirá la coparticipación entre los temas a tratar. “Poner en la mesa de discusión la coparticipación” sería inapropiado, dijo, al tratarse de un “reclamo que viene del año 94”. En ese marco, remarcó que “el primer punto que discutimos fue el Presupuesto” y reafirmó que “déficit cero es una política de Estado”. Según precisó, “todos tienen equilibrio fiscal”, en referencia a las cuentas provinciales.

Consultado por la ausencia de algunos mandatarios, el Presidente se refirió a los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa), quienes no fueron convocados. “Si usted repite el catecismo marxista, recetas que hundieron a la Argentina en la decadencia de los últimos 100 años, es muy difícil tener un diálogo razonable. No nos podemos juntar con gente que 2+2 no le da cuatro”, cuestionó.

Respecto del encuentro con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, Milei aseguró que el saludo afectuoso que compartieron marcó un cambio de etapa: “Hay cosas que llega un momento que hay que ponerlas en el pasado”. Finalmente, el mandatario reafirmó su compromiso con los votantes: “Tengo un compromiso tomado con los argentinos en el año 2023 y tengo que cumplir con mis promesas de campaña. Yo he cumplido todas mis promesas de campaña en menos de dos años de gobierno”. En ese sentido, señaló que, tras concretar las reformas de “primera generación”, su gestión avanzará ahora hacia una “segunda generación” de transformaciones. “Lo que nos caracteriza a nosotros es hacer promesas y cumplirlas”, concluyó.

El análisis de la gestión libertaria

Al repasar el rumbo de su gestión, el presidente Javier Milei reafirmó los compromisos que asumió durante la campaña electoral y aseguró estar cumpliendo con ellos. “Tengo un compromiso tomado con los argentinos en el año 2023 y tengo que cumplir con mis promesas de campaña. Yo he cumplido todas mis promesas de campaña en menos de dos años de gobierno”, destacó. En esa línea, explicó que tras completar las reformas de “primera generación”, su administración avanza ahora hacia una “segunda generación” de transformaciones. “Lo que nos caracteriza a nosotros es hacer promesas y cumplirlas”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de modificaciones en su equipo de ministros, el mandatario fue categórico: “Voy a hacer los cambios cuando yo considere que sean necesarios”. No obstante, adelantó que “para avanzar en este conjunto de acuerdos, voy a necesitar un conjunto de actores que puedan ser interlocutores válidos ante la nueva Cámara de Diputados y Senadores, y los gobernadores”. En ese sentido, señaló que “voy a evaluar cuál es el Gabinete óptimo a la luz de conseguir esos resultados”.

Modificaciones en el gabinete

Milei también confirmó que su asesor más cercano podría ocupar un rol formal en el Ejecutivo. “Es una posibilidad”, dijo sobre Santiago Caputo, a quien calificó como “mi principal asesor” y reconoció que “ha hecho un trabajo enorme”. Asimismo, ratificó en su cargo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacando su papel en la coordinación legislativa del oficialismo.

Respecto al Ministerio de Seguridad, el jefe de Estado anticipó que mantendrá una conversación con Patricia Bullrich sobre la continuidad de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dentro de esa cartera.

Finalmente, al referirse al traspié electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, Milei restó dramatismo y afirmó que aquel resultado fue positivo en perspectiva. “Fue una bendición porque eso nos obligó a tener que repensar un montón de cosas y después lo plasmamos en el resultado del 26 de octubre”, reflexionó.