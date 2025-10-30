Foto clave: Javier Milei al frente en la reunión con los gobernadores y cómo se ubicaron en la mesa
Tras arrasar en las elecciones, Javier Milei reunió a 17 gobernadores, 3 vicegobernadores y funcionarios de primera línea para impulsar su agenda de reformas.
Este jueves Javier Milei inauguró la nueva etapa de su gobierno con la cumbre con un grupo de gobernadores y logró una foto clave: el presidente, 17 mandatarios provinciales, 3 vicegobernadores y varios altos funcionarios del Gabinete juntos en la Casa Rosada.
Tras arrasar en las elecciones legislativas, Milei buscó repetir la imagen del Pacto de Mayo, sacada el 9 de julio de 2024. El foco de la conversación estuvo en las reformas tributaria, laboral y previsional, que el Gobierno busca impulsar en el corto plazo.
En las fotos que compartió Presidencia se vio a los gobernadores dialoguistas de un lado; y a los representantes del Gobierno, del otro, rodeando a Milei, mostrando un nuevo pantallazo de los posibles apoyo que tendrá la Casa Rosada, por lo menos, en este último tramo del año.
La foto también deja claro quiénes quedaron afuera del núcleo con el que el Gobierno pretende tender puentes: no fueron invitados los kirchneristas gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las otras diecinueve provincias participaron de la cumbre en un guiño a la administración libertaria.
Quiénes son los gobernadores que se reunieron con Javier Milei
- Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.
- Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.
- Claudio Poggi, gobernador de San Luis.
- Gustavo Sáenz, gobernador de Salta.
- Zulma Reina, vicegobernadora de Neuquén.
- Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza.
- Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.
- Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes.
- Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Silvana Schneider, vicegobernadora de Chaco y senadora nacional por la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el gobernador Leandro Zdero (UCR).
- Raúl Jalil, gobernador de Catamarca.
- Ignacio Torres, gobernador de Chubut.
- Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.
- Rogelio Frigerio, gobernador amarillo de Entre Ríos y aliado clave del Gobierno.
- Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, recientemente abierto al diálogo con el oficialismo nacional.
- Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones.
- Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.
- Marcelo Orrego, gobernador de San Juan.
- Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. No asistió en 2024 al Pacto de Mayo.
- Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero y senador nacional electo.
Los funcionarios del Gabinete que cantaron presente
También fueron parte del cónclave los funcionarios clave del Gobierno nacional que Milei eligió para iniciar esta etapa clave. Ellos fueron:
- Santiago Caputo, asesor presidencial.
- María Ibarzábal Murphy, secretaria de Legal y Técnica de la Nación
- Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.
- Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y senadora nacional electa por la Ciudad.
- Luis Caputo, ministro de Economía.
- Pablo Quirno, flamante canciller, en reemplazo de Gerardo Werthein.
- Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
- Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
- Javier Milei, presidente de la Nación.
- Guillermo Francos, jefe de Gabinete.
- Lisandro Catalán, ministro del Interior.
- Luis Petri, ministro de Defensa y diputado nacional electo por Mendoza.
- Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia.
- Mario Lugones, ministro de Salud.
- Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
- Manuel Adorni, vocero presidencial.
- Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA).