Tras arrasar en las elecciones, Javier Milei reunió a 17 gobernadores, 3 vicegobernadores y funcionarios de primera línea para impulsar su agenda de reformas.

Foto clave: Javier Milei al frente en la reunión con los gobernadores y cómo se ubicaron en la mesa.

Este jueves Javier Milei inauguró la nueva etapa de su gobierno con la cumbre con un grupo de gobernadores y logró una foto clave: el presidente, 17 mandatarios provinciales, 3 vicegobernadores y varios altos funcionarios del Gabinete juntos en la Casa Rosada.

Tras arrasar en las elecciones legislativas, Milei buscó repetir la imagen del Pacto de Mayo, sacada el 9 de julio de 2024. El foco de la conversación estuvo en las reformas tributaria, laboral y previsional, que el Gobierno busca impulsar en el corto plazo.

Volver a empezar: a qué gobernadores eligió Javier Milei para tender puentes En las fotos que compartió Presidencia se vio a los gobernadores dialoguistas de un lado; y a los representantes del Gobierno, del otro, rodeando a Milei, mostrando un nuevo pantallazo de los posibles apoyo que tendrá la Casa Rosada, por lo menos, en este último tramo del año.

La foto también deja claro quiénes quedaron afuera del núcleo con el que el Gobierno pretende tender puentes: no fueron invitados los kirchneristas gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las otras diecinueve provincias participaron de la cumbre en un guiño a la administración libertaria.