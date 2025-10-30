"Lo que pasó en Río de Janeiro es un aviso para la Argentina": Milei sobre la masacre en Brasil

Javier Milei fue consultado por la masacre en Río y dijo que actuaría con el Ministerio de Seguridad. Evitó opinar sobre “situaciones extremadamente complejas”.

El Presidente, Javier Milei, fue consultado por lo ocurrido en Río de Janeiro, donde el gobernador estadual Cláudio Castro efectuó un megaoperativo contra la principal organización criminal Comando Vermelho.

"Yo voy a tomar las decisiones que determine con mi ministro de Seguridad", afirmó Javier Milei ante la pregunta de cómo actuaría en caso de tener un escenario de esa magnitud en Argentina.

No obstante, advirtió que "esos contrafácticos no tienen sentidos porque esas situaciones son extremadamente complejas".

Río de Janeiro se encuentra atravesada por una crisis política y de seguridad que terminó estallando el 28 de octubre tras el megaoperativo iniciado por el gobernador.