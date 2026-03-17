La aerolínea que unirá a Río de Janeiro con Nueva York y Europa, una nueva alternativa para los argentinos

De cara a la Copa del Mundo 2026, los argentinos tendrán más alternativas para viajar a los Estados Unidos , así como a otras ciudades de Europa , de la mano de una reconocida aerolínea de la región.

Se trata de la aerolínea brasileña GOL Líneas Aéreas , la cual anunció la incorporación de cinco aeronaves Airbus A330-900 de fuselaje ancho para iniciar operaciones intercontinentales desde Brasil hacia distintas ciudades de Europa y Estados Unidos. De esta forma, los argentinos que deseen viajar a estos destinos, tendrán la posibilidad de elegir los vuelos de GOL, haciendo una escala en Río de Janeiro .

De acuerdo con el anuncio de la aerolínea, los cinco aviones, con capacidad para alrededor de 300 pasajeros y autonomía cercana a las 15 horas de vuelo, se sumarán a la flota de forma gradual entre 2026 y 2027. Este anuncio forma parte de la estrategia de expansión internacional de Abra Group, grupo al que pertenecen GOL y Avianca.

En un megaevento en el icónico Copacabana Palace de Río de Janeiro , la aerolínea más puntual de Brasil, GOL Líneas Aéreas, anunció oficialmente la operación de rutas aéreas directas desde Río de Janeiro (GIG) hasta Nueva York (JFK), Orlando (MCO), París (CDG) y Lisboa (LIS) .

La aerolínea brasileña es una de las más importantes de la región.

En el evento, estuvieron presentes el CEO de GOL, Celso Ferrer; el gerente comercial, Angus Clarke; el gerente financiero, Manuel Irarrazaval; el vicepresidente de operaciones, Albert Pérez; el vicepresidente comercial Mateus Pongeluppi; y Carla Fonseca, CEO de Smiles, el programa de fidelidad de la compañía.

“En 2026, cuando GOL cumple 25 años, la llegada de estos aviones nos permitirá ampliar el alcance de nuestras operaciones y fortalecer la conectividad de Brasil con otros mercados”, señaló el CEO de la compañía, Celso Ferrer. En tanto, el CEO de Abra Group, Adrian Neuhauser, manifestó: “El grupo busca ampliar la conectividad aérea entre América Latina y el resto del mundo y explorar nuevas rutas de larga distancia”.

El equipo de GOL Líneas Aéreas GOL Líneas Aéreas anunció que comenzará a operar nuevas rutas aéreas. Gentileza VITOMidia

Cómo serán los aviones que se incorporarán a la flota de GOL

De acuerdo con lo anunciado, el Airbus A330-900 pertenece a la familia A330neo y presenta mejoras en consumo de combustible respecto de generaciones anteriores, lo que permite optimizar los costos operativos en rutas de larga distancia.

Asimismo, señalaron que los aviones contarán con nuevas configuraciones de cabina, sistemas de entretenimiento a bordo y mayor capacidad en compartimentos superiores, además de sistemas de iluminación diseñados para mejorar la experiencia en vuelos prolongados.

En paralelo, GOL informó que utilizará un esquema ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) con aeronaves operadas por Wamos Air, compañía que también forma parte del Grupo Abra.

El impacto en Brasil de las nuevas conexiones aéreas

En relación con el impacto del anuncio en Río de Janeiro, Alfredo Lopes, presidente del Sindicato de Medios de Hospedaje y consejero de la Asociación de Hoteles del Estado, sostuvo: “Para incrementar la llegada de turistas extranjeros a Río de Janeiro, es necesario expandir significativamente la red aérea”.

Celso Ferrer, CEO de Gol Celso Ferrer, CEO de Gol Líneas Aéreas. Gentileza VITOMidia

“Para ello, fue necesario reformular la operación del aeropuerto de Galeão, con el objetivo de reforzar su papel como hub. Y los resultados ya están apareciendo: el anuncio realizado por Gol, que pasará a conectar nuestra ciudad con cuatro destinos internacionales, entre ellos París y Nueva York, va en línea con ese objetivo. Un mayor número de vuelos significa crecimiento para toda la cadena, desde los hoteles hasta los restaurantes, pasando por las empresas de transporte y los centros comerciales, como los shoppings”, explicó Lopes.

El impacto en Argentina de las nuevas rutas directas entre Brasil, Estados Unidos y Europa

Consultado por MDZ sobre el posible impacto de esta expansión en la Argentina, el vicepresidente comercial de GOL Líneas Aéreas, Mateus Pongeluppi, afirmó que el mercado internacional tiene relevancia para la empresa desde hace más de 20 años y que, al diseñar la nueva red y la operación de largo alcance, una de las preguntas centrales fue cómo lograr la mejor conectividad posible con la Argentina.

“Río de Janeiro también tiene todo que ver con Argentina. Gran parte del crecimiento del turismo en Brasil está relacionado con el flujo de argentinos hacia Brasil en los últimos tiempos. Entonces, sin ninguna duda, incluimos a Argentina desde el primer momento, en esta cuestión de conectividad para atraer turistas y negocios como una forma de viabilizar lo que planteamos aquí”, expresó Mateus y agregó: “Somos una pieza importante como forma de posicionamiento en el mercado, nos preparamos para empezar a hablar más sobre Argentina”.

Mateus Pongeluppi, vicepresidente comercial de GOL Mateus Pongeluppi, vicepresidente comercial de GOL. Gentileza VITOMidia

“Debemos empezar a trabajar en una estrategia de marca a más largo plazo en los próximos meses diría yo; no será exactamente ahora porque tenemos muchos desarrollos por hacer y ciertamente estamos comprometidos”, concluyó Pongeluppi, ratificando que en los próximos meses trabajarán en una estrategia para atraer a los pasajeros argentinos que deseen hacer una escala en Río de Janeiro antes de viajar a Estados Unidos y/o Europa.

Cuándo empezarán a operar las nuevas rutas aéreas de GOL

Tras el anuncio, los líderes de la empresa aseguraron que los vuelos de GOL desde Río de Janeiro hacia Nueva York ya están a la venta, y comenzarán a operar esa ruta aérea a partir del 8 de julio.

En cuanto a la ruta aérea de Río de Janeiro a Orlando, Estados Unidos, será por medio de cuatro frecuencias con las nuevas aeronaves. Por otra parte, la ruta aérea hacia Lisboa, Portugal, funcionará con cuatro vuelos semanales, con fecha de inicio a confirmar.

El segundo destino europeo al que llegará GOL desde Río de Janeiro será París, Francia, operando hacia el aeropuerto Charles de Gaulle. La compañía anunciará en los próximos meses la fecha de inicio de funcionamiento de esta ruta, así como la frecuencia de vuelos semanales.

Finalmente, GOL aseguró que habrá vuelos especiales a Miami y Orlando durante la Copa FIFA 2026, pero partiendo desde la capital, Brasilia.

Brasil Rio de Janeiro turismo shutterstock Los argentinos que viajen a Europa o Estados Unidos, podrán hacer escala en Río de Janeiro. Shutterstock

Otros anuncios de GOL

Como si fuera poco, la aerolínea presentó su nueva clase Business, diseñada para competir a nivel internacional. Los líderes explicaron que esta categoría ofrecerá asientos cama de última generación, acceso exclusivo a Lounges VIP y Menú Michelin a bordo, a cargo del reconocido chef Felipe Bronze (con dos estrellas).

Además, habrá una nueva categoría en el programa de fidelidad Smiles de GOL. Se trata de "Magnun", el nivel más alto de exclusividad para los viajeros frecuentes dentro de la categoría "Diamante" de las nuevas aeronaves. A diferencia de las demás categorías, aquellos que tengan “Magnum” contarán con atención personalizada vía WhatsApp, upgrades a Business, acceso a los VIP Lounges, entre otros servicios exclusivos.