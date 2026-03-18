Río de Janeiro bajo fuego: ocho muertos y colectivos quemados en una violenta jornada de ataques narco

Un operativo policial en las favelas de Río de Janeiro desató la feroz represalia de las bandas narcos, con enfrentamientos, muertos y terror en las calles.

La ciudad de Río de Janeiro se vio consumida en el caos. Ya se registraron al menos 8 muertos.

Río de Janeiro vivió este miércoles una jornada de terror. Lo que comenzó como un operativo de las fuerzas de seguridad para desarticular las cúpulas del narcotráfico en las zonas norte y oeste de la ciudad, derivó en una contraofensiva coordinada de las organizaciones criminales que paralizó la ciudad. El saldo preliminar es de ocho muertos.

La intervención del personal policial fue recibida por las bandas con ráfagas de ametralladoras y la instalación de barricadas. Como respuesta al operativo, los grupos narcos trasladaron la violencia a distintas partes de la ciudad: al menos cinco colectivos fueron incendiados.

rio 1 Así, la violencia no solo se midió en bajas, sino en la parálisis absoluta de los servicios básicos para miles de ciudadanos que quedaron atrapados en el fuego cruzado de las autoridades con los narcos.

En los procedimientos se incautaron fusiles de guerra, granadas y cargamentos de droga, aunque el costo operativo incluyó el cierre preventivo de escuelas y centros de salud en toda el área de conflicto.

Qué dijeron las autoridades de Brasil El Ministerio de Seguridad del Estado informó que la mayoría de los fallecidos cayeron durante los tiroteos dentro de los asentamientos. Si bien la versión oficial indica que se trataba de sospechosos, los vecinos y organismos de derechos humanos denunciaron el riesgo extremo al que fueron expuestos los civiles.